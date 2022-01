L'Ajuntament de Tarragona posa a prova un camió elèctric de recollida selectiva

Circula per la zona centre de la ciutat de dilluns a dissabte en horari de tarda i recollint el cartró comercial

Actualitzada 17/01/2022 a les 16:00

Des del Departament de Neteja s'ha posat en marxa durant unes setmanes, una prova pilot de vehicle 100% net amb el medi ambient, com és el prototip d'un camió elèctric de recollida selectiva de cartró. La proposta és una prova pilot, que ve cedida per l'empresa de Foment i que suposa «una oportunitat per conèixer el funcionament i l'adaptabilitat d'un vehicle d'aquestes característiques a la nostra ciutat i al dia a dia del sistema de neteja municipal» segons ha apuntat Jordi Fortuny, Conseller de Neteja Pública.Durant la setmana passada i aquesta que comença avui, el camió circula per la zona centre de la ciutat de dilluns a dissabte en horari de tarda i recollint el cartró comercial. El conseller i els tècnics de Neteja durant aquests dies avaluaran la seva viabilitat en un futur, per tal d'incorporar recol·lectors elèctrics de gran tonatge al servei de recollida, així com l'estat de maduresa de la tecnologia, tal i com apunta el regidor per tal «d'aconseguir una flota més sostenible i enllaçada amb el futur, per arribar a la descarbonització, complint els objectius ODS i en definitiva sent sostenibles al màxim, tal i com ens demana el marc europeu 2020-2030».Les característiques principals del vehicle son el seu manteniment en electricitat al 100%, endollable en bateries d'alta potència i un disseny aplicable a altres funcions de serveis ciutadanes. Sota el nom de ie urban truck, té una configuració de vehicle recol·lector de càrrega posterior de tres eixos i de 18 m3. La seva autonomia és d'uns 100km, equivalent a una jornada de treball, però disposa d'un dipòsit de gas que permet una durada gairebé del doble.