Els crítics de Junts celebren que l'assemblea sigui qui decideixi

Llum verda per al reglament de primàries de les pròximes municipals

Actualitzada 16/01/2022 a les 19:14

Els crítics de Junts per Catalunya a Tarragona, que mantenen des del mes passat un pols amb la direcció sobre les competències locals vers l'aparell del partit, valoren amb optimisme que el consell nacional d'aquesta formació, reunit el darrer cap de setmana, hagi acceptat les seves esmenes al reglament de primàries que s'hi debatia, i retorni a les assemblees locals de l'organització el dret de determinar qui serà el cap de llista en les pròximes eleccions municipals de 2023.

Fins ara, el projecte de reglament atorgava un ampli marge a les direccions comarcals, intercomarcals i a la central, per prendre aquesta decisió, però amb les esmenes aprovades han de ser les assemblees locals les que acceptin o rebutgin les propostes dels altres organismes i les que elegeixin, finalment, el candidat a cap de llista.

Aquesta esmena, presentada pel sector crític de Junts a Tarragona, va néixer davant del recel que fos Eusebi Campdepadrós, actual secretari al Departament de Justícia, el designat per la direcció per a aquesta tasca i, posteriorment, davant el silenci d'aquest darrer, per la temença que no s'arribés a alguna mena d'acord amb el líder del grup municipal de Junts Per Tarragona Dídac Nadal, que no pertany ni al PDeCat ni a Junts x Cat. Els crítics continuen reclamant que es convoqui una assemblea de la militància tarragonina i es triï una nova executiva, ja que estan convençuts que disposen de majoria entre l'afiliació de la ciutat.