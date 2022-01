El PSC exigeix a la Generalitat saber on s'ubicarà el nou Fòrum de la Justícia de Tarragona

El diputat tarragoní critica que la ciutat sigui l'única capital catalana sense instal·lacions pròpies

Actualitzada 17/01/2022 a les 15:35

El diputat del PSC al Parlament, Rubén Viñuales, ha denunciat «l'incompliment de la Generalitat per fixar un termini per dotar pressupostàriament el projecte de construcció del Fòrum de la Justícia de Tarragona». El diputat tarragoní assegura no saber res d'aquest projecte que el mateix Govern considerava com a «prioritari» ara fa un any.



En aquest sentit el diputat del PSC ha exigit al Govern d'ERC-Junts «que diguin d'una vegada quina ubicació ha de tenir el Fòrum de la Justícia de Tarragona donat que s'ha acabat el termini que la mateixa consellera de Justícia es va comprometre a respectar»«Volem recordar que han passat més de deu anys des de que el Govern d'Artur Mas va anunciar el seu compromís de construir aquest Fòrum de la justícia a la nostra ciutat per concentrar totes les seus judicials i l'Audiència Provincial de Tarragona», ha explicat Viñuales.Des de la formació asseguren que Tarragona és l'única capital catalana sense Fòrum de la Justícia i que es paga més d'un milió d'euros anuals en lloguers per dependències judicials a la ciutat. Finalment, Viñuales ha recordat els problemes d'accessibilitat a alguns equipaments judicials, la situació que han de viure els advocats que han d'atendre als seus representats als passadissos o, fins i tot, la realitat que viuen algunes dones que coincideixen als passadissos dels jutjats de violència de gènere amb els seus presumptes agressors.