El port comença les obres per fer la Zona d'Activitats Logístiques

El pressupost global és de 30 milions d'euros, que s'executaran fins el 2023, esperant que facin créixer el moviment portuari

Actualitzada 16/01/2022 a les 19:03

Aquests dies han començat els moviments de terra previs als treballs de construcció de la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) del Port de Tarragona. En aquesta primera fase està previst que les obres tinguin un termini d'execució de 10 mesos, al llarg dels quals es crearan 1.300 metres de vials i dues rotondes.

S'ha començat amb el vial del perímetre nord-est que donarà accés a l'interior de la Zona d'Activitats Logístiques. Aquest vial connectarà amb l'interior del Port de Tarragona pel moll de Cantàbria i amb la carretera C-31b (l'autovia de Salou a Tarragona) i la TV-3146, mitjançant altres projectes que es licitaran en els propers mesos.

Per la construcció d'aquest vial es mouran aproximadament 80.000 metres cúbics de terres que es col·locaran en diferents capes per dotar la plataforma de la resistència necessària per als vehicles de gran tonatge que en faran ús. Per la primera capa, la base, s'utilitzaran 52.0000 m3 de sòl tolerable, i les tres capes superiors seran de sòl seleccionat, sòl estabilitzat i sòl de ciment d'aproximadament 10.000 m3 cadascuna.

Per a la pavimentació dels vials, de dos carrils per sentit, a més de les dues rotondes, s'utilitzaran 11.000 tones d'asfalt. Mentre que per l'adequació dels talussos adjacents a la plataforma, el Port de Tarragona els hidrosembrarà amb 5.000 m2 de llavors prèviament seleccionades i tota la resta de components necessaris per adequar-se als criteris mediambientals.

En previsió de futur el Port de Tarragona també aprofitarà aquestes primeres obres de vials per deixar preparada la plataforma on s'instal·larà el control d'accés entre el recinte portuari i la ZAL. Es tracta d'una eixamplament de la plataforma per poder-hi instal·lar posteriorment els elements necessaris per acreditar els vehicles que entrin i surtin del Port.

Aquest primer projecte suposa l'inici de les obres d'urbanització de la ZAL que significa una inversió de 30 milions d'euros a executar en el període 2021-2023 per tal de poder acollir inversions en l'Horitzó 2023, marcat per l'Autoritat Portuària de Tarragona com el punt d'inflexió per al creixement del port en tràfics existents i nous, especialment en càrrega general. El projecte de la ZAL estarà acompanyat per altres inversions estratègiques com, per exemple, la millora i la modernització de la terminal intermodal de La Boella per 20 milions d'euros, que podrà enviar vuit trens diaris dels quals cinc connectaran amb el nord d'Europa i tres amb la península Ibèrica. El 2023 també és l'any en que es preveu l'entrada en funcionament de la PortTarragona Terminal a Guadalajara, amb un cost de 15 milions d'euros, la qual connectarà el Port de Tarragona amb un dels pols logístics més importants de la península.

Desenvolupament

El desenvolupament de la ZAL del Port de Tarragona preveu la construcció d'aproximadament 915.000 m2, que beneficiaran l'eficiència logística de les empreses, reduiran costos i riscos, alhora que accelerarà la cadena logística.

La ZAL també suposarà la creació de més de 4.200 llocs de treball directes i indirectes. Aquest espai implicarà un increment del 20% de l'espai per a les activitats logístiques al Port de Tarragona i un impacte positiu en el tràfic marítim xifrat en un increment d'entre 2,7 i 4,6 milions de tones més a l'any. Per a la construcció de la ZAL s'inclouran tecnologies innovadores per augmentar l'eficiència energètica portuària i la sostenibilitat, incloent-hi un disseny urbanístic sostenible.