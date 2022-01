Denuncien la falta del català en una 'app' dels monuments tarragonins

L'aplicació mostra el patrimoni històric en castellà o anglès a través de la realitat augmentada

Actualitzada 16/01/2022 a les 20:35

Diversos usuaris de l'aplicació Imageen Tarraco han denunciat que no existeix l'opció d'elegir el seu contingut en català. Es tracta d'una app que permet visitar i conèixer els monuments i patrimoni de Tarragona a través de la realitat augmentada. Malgrat la iniciativa per promocionar la ciutat per part d'una empresa privada, són molts els usuaris consumidors d'aquesta aplicació els quals han denunciat que troben a faltar que l'opció de poder-ho fer en català, ja que les úniques opcions que s'ofereixen són el castellà o anglès.

Malgrat ser una iniciativa innovadora, molts consumidors de l'aplicació han volgut transmetre el seu malestar per no poder gaudir d'aquesta eina en la llengua catalana. «Incloguin la versió en català, si us plau. És una pena que, sent una aplicació tan ben feta i que la utilitzen molt els guies turístics de la ciutat durant les visites, ni hagin pensat en el fet que l'aplicació estigui disponible en l'idioma propi de Catalunya», assenyala un dels usuaris a través de les valoracions a la plataforma de descàrrega de l'aplicació. D'altra banda, un segon reclama que «caldria afegir els menús en català, ja que els àudios sí que estan en aquest idioma», mentre afegeix que «l'app està molt bé, els models estan molt elaborats i és normal que tardi a carregar».

Patrocinat per l'Ajuntament

Una altra de les queixes entre els usuaris, la qual va lligada a la falta del català a l'aplicació, és el fet que l'Ajuntament donés suport a aquesta app quan va sortir al mercat. «Espectacular, però no està en català. Tot i que s'anuncia com si ho fos i promocionada per l'Ajuntament» o «bona aplicació, però va molt lenta a baixar les dades i no està en català. Increïble sent una app publicitada per l'Ajuntament», són alguns dels comentaris que fan referència al consistori.

Segons asseguren fonts municipals consultades per Diari Més, «la relació d'Imageen amb el Patronat de Turisme de Tarragona s'inicia el 2018 amb el patrocini de l'app per part de l'ens». En aquesta publicitat que el consistori va realitzar hi apareixien les banderes catalana, espanyola i anglesa, amb les quals es donava a entendre que aquesta aplicació sí que oferia la llengua catalana entre el seu contingut.

D'altra banda, l'actual govern també ha volgut remarcar que «en aquell moment, el Patronat es trobava sota la presidència del Partit Popular i és qui va negociar les condicions d'aquesta aplicació amb l'empresa creadora». Alhora, remarquen que, en l'actualitat, el Patronat de Turisme no manté cap mena de relació amb aquesta empresa privada.

Imageen Tarraco és una aplicació creada per l'empresa reusenca Digivisión el passat 2018. Els usuaris se la poden descarregar de manera gratuïta i gaudir de la història romana a Tarragona en realitat virtual. Aquesta tecnologia permet que el consumidor se submergeixi in situ al passat gràcies a les recreacions en vídeo de monuments i espais d'arreu de la ciutat. D'aquesta manera, els visitants de Tarragona poden veure a través dels dispositius en directe com els romans feien ús dels diferents monuments en la seva època, moltes vegades de la mà dels mateixos protagonistes. Malgrat que la millor manera sigui viure-ho en primera persona, no cal que els usuaris estiguin de forma presencial a la ciutat, sinó que poden descarregar-se el contingut des de casa seva, ja que l'aplicació els permet transportar-se a través imatges reals de Tarragona a l'aplicació.

Alguns dels monuments romans que inclou l'app són l'Aqüeducte de Les Ferreres, l'Amfiteatre, el Circ, la Muralla romana i el Teatre, entre d'altres.