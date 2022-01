Bonavista tindrà el reclamat tercer vial de sortida al Pla Parcial 10

Actualitzada 17/01/2022 a les 02:10

Bonavista tindrà el tercer vial de sortida al Pla Parcial 10 (PP10) que tant ha reclamat a l'Ajuntament de Tarragona. El conseller de Mobilitat i Territori, Xavier Puig, es va comprometre amb els veïns que, una vegada acabades les obres del PP10, el consistori projectarà la rehabilitació del tercer vial de sortida, el qual ja s'havia reclamat en algunes ocasions. El vial en qüestió es tracta d'un camí ja existent, el qual connecta el barri pel camí de la Coma amb la T-11.

Segons explica Puig, va prendre el compromís de reobrir aquest tercer vial de sortida de Bonavista amb la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona i l'Associació de Veïns de Bonavista. El conseller assegura que el consistori, després de finalitzar les obres del PP10 –moment que s'espera que arribi a principis del mes de febrer–, se centrarà a projectar la rehabilitació de l'antic vial que ja connectava el barri amb la T-11 pel camí de la Coma. D'aquesta manera, el tercer vial de sortida des de Bonavista no es col·locarà estrictament al costat dels altres dos accessos acabats de construir, sinó que dirigirà la circulació per un altre camí, però amb un mateix destí.

Aquesta reforma s'ha de dur a terme al llarg de l'any 2022, segons el conseller amb diners extrets dels 2,2 milions d'euros que destinen a la millora de l'espai públic en els comptes proposats pel govern. Malgrat això, Puig remarcava que «tot això passarà si tenim pressupost».

Conformitat per part dels veïns

Per la seva banda, els representants veïnals agraeixenn i celebren que l'Ajuntament continuï oferint millores al barri després de la gran obra del PP10. Tot i el compromís de rehabilitar aquest vial, Loli Gutiérrez, presidenta de l'AVV Bonavista, assegura que l'únic que demana és que «aquesta reforma es faci com més aviat millor» i recorda que respon a la seva reivindicació sobre tenir unes sortides aptes d'acollir una gran afluència de cotxes en cas de donar-se un accident químic a les plantes del polígon petroquímic tarragoní.

En el cas de la FAVT, el president Alfonso López remarca que es tracta d'una gran obra que afavorirà molt els barris ponentins on el PP10 tindrà incidència. Malgrat això, assegura que caldrà mantenir una comunicació constant amb l'Ajuntament per les afectacions de circulació. «A partir d'aquest canvi, hi haurà certs carrers dels barris que estaran molt més transitats. És un fet que els veïns notaran molt i haurem de transmetre al consistori quins canvis creiem que necessitem a la via pública per millorar aquesta nova situació», detalla López.

La «bèstia»

Malgrat sentir-se orgullós d'aquest compromís pres amb els veïns de Bonavista, Puig no vol que se subestimi l'obra que s'està a punt de finalitzar. «No s'ha de perdre de vista que la bèstia és el que s'acabarà en les pròximes setmanes, el PP10», assegura el conseller. Alhora, remarca que la situació del barri millorarà molt, ja que «s'han multiplicat els carrils d'entrada i sortida. El barri ha sortit guanyant molt clarament amb aquesta inversió», conclou Xavier Puig.