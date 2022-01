A judici per intentar matar la seva dona amb un ganivet perquè ella no li volia donar paté

Segons l'escrit de conclusions provisionals, pels volts de les dues del migdia del 10 de gener de l'any passat, l'acusat estava dinant amb la seva dona al domicili familiar del barri de Sant Salvador de Tarragona. Quan ella es va negar a donar paté al marit pel seu delicat estat de salut, l'home va començar a insultar-la i a amenaçar-la de mort amb el ganivet. Estant assegut a la cadira li va propinar un cop de puny a la dona, la qual, atemorida, va intentar fugir.«Però l'acusat la va atrapar i, amb ànim de causar-li la mort o sent conscient que podria causar-li, li va clavar el ganivet a la regió anterior dreta del tòrax, al temps que li deia 'filla de puta, borratxa'», recull el Ministeri Públic, en el seu escrit de conclusions. La dona va aconseguir sortir de la casa i demanar ajuda, mentre l'acusat va quedar-se al domicili, fins que van arribar els Mossos d'Esquadra per detenir-lo. L'home es troba en presó preventiva des d'aleshores.Com a conseqüència de l'agressió, la víctima va patir una ferida de 2,5 centímetres en el tòrax. Aquestes lesions van precisar per a la curació tractament medicoquirúrgic i 110 dies de curació, dels quals cinc va ser a l'UCI i quatre més a l'hospital.A més de la pena de presó, el Ministeri Públic sol·licita que durant quinze anys no es pugui comunicar ni apropar a la víctima a menys de 500 metres d'ella. I fixa la responsabilitat civil en 4.470 euros per les lesions i 10.000 pel dany moral causat.