Mossos i Guàrdia Urbana fan controls de prevenció de robatoris a Boscos

En el marc del dispositiu, que s'estén també als Pallaresos i al Catllar, es va trobar ahir una plantació de marihuana 'indoor' a un xalet

Actualitzada 13/01/2022 a les 22:22

El cos de Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Tarragona duen a terme un dispositiu de prevenció de robatoris amb força a habitatges a la urbanització de Boscos. La vigilància policial, que ahir es va traduir en la realització de múltiples controls simultanis a diferents punts, s'estén també a les localitats dels Pallaresos i el Catllar, considerades zones sensibles per aquesta mena de delictes, ja que compten amb moltes urbanitzacions.

En el balanç del dispositiu, es van produir 32 identificats en 20 vehicles, set denúncies de trànsit, tres requeriments judicials complimentats i un comís d'una pota de cabra a un home que té antecedents per robatoris amb força a la Regió Policial Metro Nord.

En el marc d'aquest dispositiu, la Unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra va descobrir dimecres una plantació de marihuana indoor a un xalet del carrer del Pardal de Boscos que, ahir al migdia, va ser desmantellada per la policia.

Ahir a la tarda es va desplegar aquest dispositiu conjunt entre Guàrdia Urbana de Tarragona i diverses unitats de Mossos d'Esquadra a diferents punts del terme de la ciutat de Tarragona. Els controls policials on l'objectiu era aturar els vehicles que hi circulessin –atesa la llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana– es va desplegar també a diversos indrets dels Pallaresos i del Catllar, especialment als accessos. Van participar agents de les unitats de Trànsit, Ordre públic, Seguretat Ciutadana i la Unitat d'Investigació. Precisament, l'actuació d'aquesta darrera unitat en el marc de l'operatiu de prevenció de robatoris amb força a la urbanització de Boscos, va permetre localitzar, dimecres, una plantació de marihuana a l'interior d'un xalet, el número 29 del carrer del Pardal. El mateix dia, la policia va detenir un individu –un home de 29 i de nacionalitat albanesa– que, presumptament, era el responsable de fer-se càrrec d'aquesta.

L'home va quedar arrestat i patrulles de Mossos d'Esquadra van custodiar durant la nit i fins a l'endemà –ahir– la casa, a l'espera de l'ordre judicial per desmantellar la plantació indoor. Finalment, la policia va accedir ahir al migdia l'habitatge –el qual estava en règim de lloguer– i va decomissar fins a 500 plantes de marihuana que es trobaven en creixement amb un pes total de 300 quilos. Els inquilins defraudaven el subministrament elèctric i de l'aigua per mantenir la plantació. D'altra banda, al detingut se l'acusa d'un delicte contra la salut pública i passarà demà, dissabte, a disposició judicial. El desplegament de controls simultanis de Guàrdia Urbana de Tarragona i de Mossos d'Esquadra ahir a la tarda a la ciutat de Tarragona, els Pallaresos i el Catllar, era només la part visible d'una operació que es du a terme des de fa setmanes també a través d'una línia més discreta d'investigació a les zones susceptibles de ser objecte de robatoris a habitatge i a on s'han produït entrades amb força darrerament.