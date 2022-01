L'Operació Iglú de Tarragona atén tretze sensesostre en la primera nit freda de l'any

El termòmetre marcava quatre graus quan ha arrencat el dispositiu de l'Operació Iglú aquest dijous a la nit. Tot i que habitualment el protocol es posa en marxa quan s'arriba als zero graus, l'Ajuntament de Tarragona ha decidit activar-lo fins que s'acabi l'onada de fred. Així, després de fer el brífing a les dependències de la Guàrdia Urbana, tres voluntaris de Protecció Civil i quatre més de la Creu Roja s'han dividit en dos equips i han pentinat la zona sud i nord de la ciutat.La primera parada han estat les escales de la Catedral de Tarragona i els porxos del Consell Comarcal de Tarragonès on els voluntaris han trobat dos sensesostre. El primer ha accedit a rebre l'ajuda dels voluntaris i s'ha allotjat a la pensió mentre que l'altra no ha volgut marxar del carrer. Tots dos s'han begut un got de caldo de pollastre i un cafè. «Contràriament al que ens pensàvem hem trobat a la Part Baixa més persones i a la Part Alta on habitualment hi ha quatre o cinc persones n'hem trobat una, i una altra que no ens l'esperàvem», ha assegurat Kasser.Segons el voluntari, ha canviat el perfil dels sensesostre d'ençà de l'esclat de la pandèmia. Ara, troben persones més joves, d'entre 30 i 35 anys i menys estrangers. També, explica, que ha disminuït la presència de les dones al carrer. «Ja no és aquella clàssica concepció que teníem d'una persona sense sostre dormint en un caixer amb el gos», ha assenyalat Kasser. A més, diu, que el tancament d'oficines bancàries ha provocat que moltes de les persones sense llar hagin optat per ocupar habitatges i locals. «Abans anàvem de caixer en caixer i de banc en banc i sempre hi havia algú, ara hi ha pocs caixers i en aquests s'aglutina més gent», ha detallat.Un exemple és l'oficina de la Caixa a la Rambla on dormen entre sis i set persones. «Aquesta nit n'hem trobat set, no hi ha cap conflictivitat i ells mateixos es comprometen a netejar les instal·lacions i marxen al matí», ha indicat el sergent de la Guàrdia Urbana, Gustavo Citores. Tot i això, l'agent ha indicat que el sensellarisme genera conflictes entre els veïns en alguna zona de la ciutat. «El consum d'alcohol i les baralles entre ells també provoquen conflictes a vegades», ha afegit.Després de recórrer els carrers durant dues hores, els voluntaris han tancat cap als volts de la una de la matinada la recerca de possibles usuaris a la zona de la platja de l'Arrabassada i del Miracle. Els agents de la policia han continuat durant unes hores més l'actuació. «Em pensava que hi hauria més usuaris que requerien el servei, però ha estat una nit bastant tranquil·la», ha valorat el sergent. L'Ajuntament va localitzar 77 persones que dormien al carrer en un recompte passat.