Els mediadors dels Mossos no van poder negociar amb el pistoler de Securitas a Tarragona

Actualitzada 14/01/2022 a les 20:23

Els mediadors dels Mossos d'Esquadra no van poder actuar amb el pistoler que es va atrinxerar en una masia abandonada a Riudoms (Baix Camp) després de disparar a quatre persones pel risc de la situació, segons fonts properes al cas.Aquest divendres han declarat davant la titular del Jutjat nombre 5 de Tarragona els agents del Grup Especial d'Intervenció dels Mossos d'Esquadra que van detenir I.M.S. el passat 14 de gener.El detingut, amb armilla antibales i armat amb un fusell amb mira telescòpica, s'havia atrinxerat en una masia abandonada de Riudoms situada en un descampat proper a la carretera T-11.La posició dels Mossos d'Esquadra estava a uns 40 metres de la casa i només els separava un descampat, per la qual cosa els mediadors no podien apropar-s'hi.En aquest context, segons han declarat els testimonis davant la magistrada que instrueix el cas, el detingut va iniciar un tiroteig amb els membres del GEI fins que va quedar ferit i van poder detenir-lo.I.M.S. va ingressar a l'hospital de la Vall d'Hebron (Barcelona) en estat crític i, tot i que aquest divendres ha sortit de la Unitat de Vigilància intensiva, encara no està en condicions per declarar davant la instructora.La jutgessa va ordenar també que, tan aviat rebi l'alta, ingressi a la presó comunicada i sense fiança com a presumpte autor d'homicidi en grau de temptativa, tinença d'armes i atemptat a l'autoritat.L'home, extreballador de l'empresa de seguretat Securitas, va disparar a tres excompanys de feina en la sucursal de Tarragona i, posteriorment, a prop de Riudoms, a un agent d'una patrulla de paisà dels Mossos que va intentar detenir-lo.Entre d'altres diligències, la jutgessa ha requerit als Mossos d'Esquadra que informi sobre el contingut del mòbil del detingut i del correu electrònic que va enviar a la seva antiga oficina amb amenaces i fotos seves armat.