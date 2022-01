Els Comuns accepten les propostes de Podem per pressionar Ricomà

En Comú Podem negociarà els pressupostos si l'alcalde reconeix prèviament que va trencar el pacte de govern

Actualitzada 14/01/2022 a les 06:52

El grup d'enllaç entre Tarragona en Comú i Podem, que es va reunir ahir a la tarda, va decidir finalment acceptar l'exigència de Podem, en el sentit de reclamar a Esquerra Republicana que admeti públicament que es va equivocar a l'hora d'incloure, el mes de juny passat, a Junts dins l'equip de govern. Aquesta serà la condició prèvia que donarà pas a que es tractin la resta de reivindicacions, si ERC hi està d'acord i els seus socis de govern s'hi avenen.

La fórmula que han plantejat els dos grups que formen ECP, i que han fet pública en un comunicat, indica que abans de la negociació pròpiament dita hi ha «una premissa necessària inicial» i que té a veure «amb el reconeixement del que va succeir amb el canvi de govern, el trencament del pacte de govern i l'incompliment del pacte antitransfugisme, així com una linia futura de respecte cap al nostre espai politic».

Podem havia insistit, en els darrers dies, en què aquesta era la condició sense la qual no entraria a valorar altres punts del pressupost, perquè ho consideraven una questió política de fons. Ara, és tota la coalició encapçalada per Carla Aguilar la que fa seu aquest posicionament i el durà al govern municipal d'ERC, Junts, la CUP i el regidor no adscrit Hermán Pinedo. Aquests s'hauran de plantejar quina resposta donaran, perquè de l'actitud que mostrin dependrà el sentit del vot d'ECP, del qual depèn el pressupost de 2022.

«Cal reforçar alguns punts que van quedar sense recollir a la primera proposta de pressupostos», manifesten, i detallen tot seguit la residència Domus Vi, a la qual el Comuns i Podem s'oposen, la plataforma del Miracle, de la qual en demanen l'enderroc, la creació d'un espai de salut mental, subvencions per casals adaptats, la rehabilitació de l'antic hotel d'entitats, i un pla de desenvolupament de les zones amb rendes baixes menors del 40%, entre d'altres.

Les direccions d'ambdues formacions polítiques van qualificar la reunió d'ahir de «molt profitosa, amb esperit d'entesa i voluntat de reforçar l'espai conjunt de coalició». Aquesta actitud contrasta amb la que la coalició d'esquerres va viure a finals de desembre, quan sengles assemblees de cada partit van votar en sentit oposat sobre què calia fer amb els pressupostos. Mentre que els Comuns van decidir per majoria donar llum verd als comptes de Ricomà, Podem, per unanimitat, es va mostrar contrari a deixar-los passar. En aquell moment, Carla Aguilar, interpretant que la suma de vot negatiu als Comuns i a Podem superava el positiu, va anunciar que votaria que no en comissió i en plenari, cosa que impossibilitava que s'aprovés el pressupost. Al mateix temps, però, els Comuns van instar l'alcalde a seguir negociant.

Remodelació

A partir d'aquest moment, Podem va començar a insistir en la idea que calia que Ricomà reconegués l'error d'haver inclòs el grup de Dídac Nadal al govern, causant la sortida de Carla Aguilar i la ruptura amb Hemán Pinedo, que ha quedat com a regidor no adscrit. El fet que Podem, abanderat del no, donés tanta importància a aquesta qüestió prèvia, feia témer que, un cop passades les assemblees, no es pogués arribar a una posició conjunta amb els Comuns, que tot i compartir les crítiques a Ricomà valoraven alguns aspectes del pressupost per considerar-los socials, i no els semblava malament que s'aprovessin. Amb l'acord d'ahir, però s'ha reconstruït la unitat i passa la pressió a l'equip de govern.