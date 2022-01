El Río Segura és al port de Tarragona per fer tasques de vigilància policial

La patrullera es reabastirà abans de salpar cap a altres missions de rescat de nàufrags i lluita contra el narcotràfic

Actualitzada 13/01/2022 a les 21:38

El vaixell oceànic de la Guàrdia Civil Río Segura ha ancorat al port en el marc de les operacions policials que aquest cos policial du al llarg del litoral. De fet, ara fa tasques de manteniment i reabastiment i és previst que, un cop enllestides, salpi en direcció a la costa de les comarques de Girona.

Aquesta embarcació és la primera nau patrullera oceànica dissenyada específicament per a les funcions pròpies de la Guàrdia Civil. Té 73 metres d'eslora i 12 de mànega i pot romandre durant períodes de temps llargs a alta mar. Té com a missió principal el control de la frontera d'Europa en el mar obert, la lluita contra la immigració irregular, el narcotràfic, el contraban, els delictes contra el medi ambient i la recerca i el rescat de persones perdudes al mar.

La patrullera Río Segura té la base a l'illa de Gran Canària, però presta els seus serveis en qualsevol indret on la direcció la destini. Ha navegat a la Mediterrània central, sota el paraigua de la Agència Europea de Fronteres (FRONTEX), i també ha desenvolupat missions en coordinació amb les autoritats de Mauritània i el Senegal, en aigües africanes. Compta amb dues embarcacions auxiliars, un heliport i un hospital amb capacitat de telemedicina per a les intervencions.

La Guàrdia Civil té desplegades permanentment a Tarragona altres embarcacions, com ara les patrulleres Rio Francolí, Río Martín i S-30. La presència de la Río Segura està concebuda per reforçar aquesta missió de vigilància i control a tota la costa.

El sergent primer Juan Carlos Pérez Marfil, a bord del vaixell atracat al port, ha comentat que les missions d'aquesta patrullera són especialment sensibles quan es tracta del rescat de persones abandonades al mar, en les quals la Río Segura ha participat tant en aigües de la Mediterrània com de l'Atlàntic. «Causa molta tristesa i mola pena veure les condicions en què arriben. Nosaltres els traiem de l'aigua i els duem a port, i al mateix temps investiguem qui els està utilitzant i els està posant en aquesta situació», diu. Pérez Marfil ha afegit que aquest tipus de rescats sempre solen fer-se en condicions extremes: «O es quedaven amb nosaltres o es morien», afirma, i ha avaluat en més de mil les persones a qui havia salvat la vida la seva patrullera en les diverses missions. «És una feina molt gratificant», ha afirmat.

Embarcacions readaptades

La Guàrdia Civil opera amb un total de tres vaixells oceànics, el Río Miño, el Río Tajo i el que és ara a Tarragona. Les altres dues embarcacions han estat readaptades de cara a les tasques de vigilància marítima, ja que abans havien realitzat altres comeses.

El propi Río Segura s'ha hagut d'adequar a les seves missions, ja que disposa d'una sala d'acollida de nàufrags apta per a 60 persones, però molts cops no és prou àmplia i s'hi instal·len només les dones, els nens i els nadons. La resta dels refugiats o migrants s'ha de distribuir per la resta de la nau i les cobertes, fins que els poden desembarcar en un port disposat a acollir-los.

La Guàrdia Civil ha informat que coopera amb altres organismes que tenen competència al mar, com ara Salvament Marítim, Marina Mercant, Duanes, Medi Ambient, Pesca i la Marina.