Víctor Franquet entra com a nou gerent del Patronat Municipal de Turisme

El procés de selecció del candidat s'ha allargat un total de 23 mesos, molt més de l'esperat

Actualitzada 13/01/2022 a les 14:01

Víctor Franquet Marcillas ha estat escollit com a nou gerent del Patronat Municipal de Turisme (PMT). Aquest fitxatge arriba després de dos anys sense una figura referent, ja que l'anterior gerent, Ángel Arenas, va ser destituït el febrer del 2020. Víctor Franquet ha estat relacionat amb el món de l'economia i s'ha dedicat al sector de la programació d'ordinadors i software i del màrqueting i la comunicació.El consell rector del Patronat ja va decidir en el seu moment que el nou gerent se seleccionaria amb la tramitació d'un concurs públic, un procés que ha durat un total de 23 mesos. Aquest s'hauria allargat més de l'esperat a causa de l'esclat de la pandèmia i després de trobar-se amb candidatures no aptes o convocatòries desertes per al càrrec.Va ser el passat mes de desembre quan l'Ajuntament de Tarragona ja va fer públic a través de la seva seu electrònica que Franquet havia estat el candidat que havia obtingut la puntuació més gran en la fase final del concurs públic per mèrits, on havia arribat competint amb Carles Sans, antic gerent del Patronat. Fonts municipals han informat aquesta redacció que Franquet es va incorporar al seu nou càrrec ahir mateix.