Troben una plantació de marihuana a un xalet de Boscos

Una finestra trencada a una casa va posar en alerta els veïns

Actualitzada 13/01/2022 a les 13:08

Agents de Mossos d'Esquadra estan desmantellant una plantació de marihuana indoor al número 29 del carrer del Pardal de Boscos. La plantació es va trobar de manera fortuïta ahir per part dels agents mentre aquests feien tasques de vigilància a la zona en el marc d'un dispositiu policial de prevenció de robatoris amb força que s'està duent a terme des de fa alguns dies a la zona.Cap a un quart d'una del migdia, els agents van ser alertats per un veí que hi havia una finestra trencada a un xalet on, en principi, no hi hauria d'haver ningú.Els agents van fer algunes comprovacions a la casa i, finalment, van descobrir una plantació de marihuana a l'interior i una persona que seria l'encarregada de cuidar-la.L'individu va ser detingut i patrulles de Mossos han estat custodiant la plantació des d'ahir i, avui, després de rebre l'ordre judicial, han començat a decomissar les vora 300 plantes de marihuana de la plantació.