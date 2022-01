Podem Tarragona es ratifica en la negativa a donar suport al pressupost

Aquest partit es reuneix avui amb Tarragona en Comú, un sector majoritari del qual veu amb bons ulls l'aprovació dels comptes d'ERC, Junts i la CUP

Actualitzada 12/01/2022 a les 20:57

La comissió executiva local de Podem Tarragona, reunida ahir al vespre, es va ratificar en les seves posicions anteriors, contràries a l'aprovació dels pressupostos municipals. Aquest fet implica un entrebanc seriós amb l'altre soci de coalició, Tarragona en Comú, on un sector majoritari sí que és partidari de permetre l'aprovació dels comptes de Pau Ricomà. Podem i els Comuns es reuniran aquesta tarda per fixar una posició compartida per traslladar-la a l'equip de govern, format per ERC, Junts per Tarraona, la CUP i el regidor no adscrit Hermán Pinedo, però la decisió de Podem fa molt difícil a hores d'ara que el projecte financer de Ricomà tiri endavant.

Mariano Pescador, portaveu de Podem, va indicar ahir que «l'executiva es referma per unanimitat en no donar el vistiplau a la proposta de pressupost que tenim damunt de la taula, perquè manquen les qüestions bàsiques que sempre hem plantejat». Entre aquestes qüestions, Pescador destacava que «cal que ERC reconegui públicament que es va equivocar a l'hora d'incloure Junts per Tarragona a l'equip de govern, provocant així la sortida d'En Comú Podem (ECP). ERC va introduir la dreta al govern de la ciutat i nosaltres no ho podem acceptar. Cal que reconeguin públicament el seu error», va insistir, tot afegit que, «amb l'entrada de la dreta catalana, ha quedat un govern netament independentista que no reflecteix la pluralitat de la nostra ciutat», segons el seu criteri.

Inversions als barris

El segon motiu de la negativa de Podem té a veure amb les inversions als barris de Ponent. «Diuen que destinaran dos milions d'euros en aquella zona de la ciutat, però no han aclarit on van exactament ni per a què serviran. En aquestes condicions no ho podem aprovar», assegurava el portaveu.

El tercer motiu de l'oposició d'aquesta força política és el projecte de residència de gent gran DomusVi. «No volem que una empresa privada gestioni un servei públic. Aquesta és la nostra manera de pensar», explicava Pescador, «i, a més, els propietaris de DomusVi són una autèntica multinacional de la mort. Durant la primera fase de la pandèmia hi van haver molts i molts casos de residents morts als establiments que posseeixen, i això no pot ser», va dir.

És amb aquesta negativa terminant que els representants de Podem es reuniran aquesta tarda amb els de Tarragona en Comú.

Els Comuns, un sector majoritari dels quals es mostrava favorable a l'aprovació dels pressupostos, esperava que les propostes de Podem no fossin tan terminants i donessin marge a la negociació amb l'equip de govern. Però, ateses les circumstàncies, sembla molt difícil que la coalició d'esquerres estigui en condicions de negociar amb Ricomà alguns aspectes parcials i després abstenir-se o votar a favor, permetent amb qualsevol d'aquestes dues fórmules que els comptes per a 2022 obtinguessin llum verda. «La paraula la tindrà la nostra regidora», deia Pescador en referència a Carla Aguilar, confirmant així que no es gens probable que la reunió conjunta entre els dos socis de la coalició acabi avui amb un acord. «Si hem de fer una altra assemblea, la farem, i estic segur que aquesta assemblea ratificarà el no», va afegir Mariano Pescador, que no espera que s'acabin aprovant els pressupostos de Ricomà.