La personalitat influeix en el risc de patir accidents laborals

Actualitzada 13/01/2022 a les 17:56

La personalitat i la impulsivitat dels treballadors influeixen en la seva salut laboral, segons un estudi publicat a la revista 'International Journal of Occupational Safety and Ergonomomics', informa la URV.La psicologia ha desenvolupat diversos models explicatius d'accidents laborals basats en el factor humà, encara que aquest treball ha analitzat, per primera vegada, aspectes de personalitats propis dels treballadors.La investigació de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (URV) es basa en entrevistes personals a 256 treballadors de la construcció.Entre els resultats, destaca que els que tenen més capacitat per comprendre les emocions estan més predisposats a usar elements de seguretat; presenten menys comportaments de risc i menor incidència de càrrega de treball física.En canvi, i per contra, la impulsivitat es relaciona amb el comportament de risc en el lloc de treball bé en forma de conducta de risc, negligència en l'ús de proteccions o càrrega física en el treball.Així, els resultats mostren aspectes de personalitat que poden actuar com a predictores d'accidents laborals, la qual cosa s'hauria de tenir en compte en la gestió estratègica de recursos humans per a més benestar psicosocial de la plantilla.L'informe anual d'accidents laborals a Espanya del 2020 va evidenciar que la construcció és l'activitat amb més incidència d'accidents laborals durant la jornada de treball i supera, amb més del doble, la mitjana dels índexs sectorials.En el 2019, Espanya registrava al voltant de 422.000 empreses del sector de la construcció que donaven feina a 1,3 milions de persones.