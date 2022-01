L'Ajuntament de Tarragona activa l'Operació Iglú per la baixada de temperatures

Segons el recompte del passat mes de novembre, a la ciutat hi dormen 77 persones al carrer

Actualitzada 13/01/2022 a les 10:01

L'Ajuntament de Tarragona activarà a partir d'aquesta nit a les 22 hores l'Operació Iglú en fase d'emergència amb motiu de la baixada de temperatures que es produirà en els propers dies.



Les Conselleries de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, així com Serveis Socials, s'han posat d'acord per tal d'intensificar la cobertura a les persones sense sostre que es detectin a la via pública durant l'onada.Amb aquesta iniciativa es mobilitzen equips d'assistència formats per tècnics de Serveis Socials, Creu Roja, Protecció Civil, i Guàrdia Urbana, amb el suport del personal voluntari de protecció civil de Tarragona. D'aquesta manera, s'oferirà a totes aquestes persones allotjament a cobert a partir de les diferents alternatives que l'IMSST posa a disposició i, en cas que algú no vulgui ser allotjat, se li facilitaran mantes i aliments calents.El protocol es va activar en fase de prealerta el passat 1 de desembre de 2021 i es manté vigent fins al 31 de març de 2022; tot i que fins que duri l'onada de fred passa a fase d'emergència.Segons el recompte efectuat el passat 9 de novembre de 2021, a Tarragona hi dormen 77 persones al carrer.