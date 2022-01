Joan Sabaté elevarà la queixa sobre l'atenció dels bancs al Govern

'Mayores Seguros' vol aconseguir que es creï una nova llei que reguli l'atenció al client que les entitats bancàries ofereixen a les seves sucursals

El subdelegat del govern d'Espanya a Tarragona, Joan Sabaté, es compromet a elevar la queixa de l'entitat veïnal Mayores Seguros de Sant Pere i Sant Pau sobre l'atenció al client en les sucursals bancàries. Representants de l'agrupació de voluntaris tarragonins es van reunir ahir amb el subdelegat a la demarcació per exposar-li el problema amb el qual es troben amb les sucursals bancàries del barri i l'objectiu al qual volen arribar: una nova llei que reguli el servei que estan obligats a oferir als clients al taulell de l'oficina.

Tal com han assegurat les dues parts reunides a Diari Més, la trobada va ser molt profitosa. En aquests, els afectats van posar sobre la taula la seva denúncia sobre l'escassa oferta de serveis a les oficines dels bancs. De fet, segons fonts de la Subdelegació a Tarragona, Joan Sabaté va donar importància a la causa de Mayores Seguros i va posicionar-se al seu costat, estenent-los la mà per a oferir la seva ajuda. D'aquesta manera, Sabaté portarà la denúncia a la delegada del govern a Catalunya, la qual valorarà la situació i prendrà les seves pròpies conclusions sobre si continuar endavant amb la demanda i utilitzar els seus mecanismes per elevar-ho a organismes superiors.

D'altra banda, Gabriel Muniesa, representant de Mayores Seguros, assegura en declaracions a aquesta redacció estar molt satisfet d'aquest pas. «No sabem si ens acabarem reunint amb la delegada del govern, però tenim una actitud optimista i esperem tenir bons resultats», remarca.

L'agrupació de voluntaris fa més de sis mesos que treballa a Sant Pere i Sant Pau amb grups que vigilen els caixers automàtics en dies assenyalats per evitar atracaments a persones d'edat avançada, davant els serveis limitats que ofereixen les sucursals bancàries. Amb la seva tasca han aconseguit que des de llavors no hi hagi hagut cap altre atracament al barri.

Vies alternatives

El seu objectiu actualment és poder arribar a les institucions més importants del país perquè aquestes creïn una nova llei que reguli quin és el servei que ofereixen les entitats bancàries als seus clients. És per això que, a banda de la reunió amb representants del govern al territori, també estan buscant vies alternatives per a fer arribar la seva denúncia a les persones mandatàries del país.

«Volem que Ajuntaments del territori es posicionin a favor nostre i emetin declaracions institucionals, perquè aquestes arriben al Parlament i és una manera més d'entrar la nostra denúncia», relata Muniesa. De fet, en les pròximes setmanes, membres de l'agrupació veïnal tenen previst visitar diversos consistoris de la província de Tarragona per exposar la seva causa i intentar aconseguir aquests posicionaments.

D'altra banda, Muniesa assegura que l'agrupació no optarà per obtenir el suport de cap grup polític perquè representi la causa. «Hem parlat amb algun polític perquè ens aconsellés sobre quines vies seguir, però no volem que ens representin. Creiem que aquest camí ens podria tancar portes i no ho volem», remarcava el representant dels de Sant Pere i Sant Pau.