Els Mossos que van actuar en el tiroteig de Tarragona testificaran aquest divendres

El pistoler que va disparar a quatre persones, Eugen M.S., segueix ingressat en estat greu a l'hospital de la Vall d'Hebron

Actualitzada 13/01/2022 a les 13:35

Els Mossos d'Esquadra que van actuar en el tiroteig del passat 14 de desembre a Tarragona estan citats aquest divendres per declarar, en qualitat de testimonis, davant la magistrada que instrueix el cas, segons fonts judicials.El pistoler que va disparar a quatre persones, Eugen M.S., segueix ingressat en estat greu a l'hospital de la Vall d'Hebron (Barcelona), després del tiroteig amb el Grup Especial d'Intervenció dels Mossos d'Esquadra que el va detenir.Els agents estan citats a declarar aquest divendres a partir de les nou del matí i, d'altra banda, la magistrada també ha demanat als Mossos d'Esquadra un informe pericial sobre l'armament que van confiscar al detingut.L'home, extreballador d'una empresa de seguretat, va disparar a tres excompanys de treball a la sucursal de Tarragona i, posteriorment, prop de Riudoms (Baix Camp), a un agent d'una patrulla de paisà dels Mossos que va intentar detenir-lo.Es va atrinxerar en una masia abandonada de Riudoms amb un fusell de mira telescòpica i una armilla antibala fins que va ser neutralitzat pels GEI i, a més, posseïa cinc armes curtes amb llicència en ser soci d'un club de tir.El detingut vivia sol a Alcover i en el registre domiciliari es va trobar un armer i una caixa forta.La titular del Jutjat nombre 5 de Tarragona també ha requerit als Mossos d'Esquadra un altre informe sobre el contingut del mòbil del detingut i del correu electrònic que va enviar a la seva antiga oficina, amb amenaces i fotos seves armat.Eugene M.S. declararà quan el seu estat ho permeti, encara que la jutgessa va ordenar també que, tan aviat rebi l'alta, ingressi a la presó comunicada i sense fiança com a presumpte autor d'homicidi en grau de temptativa, tinença d'armes i atemptat a l'autoritat.No obstant això, la magistrada també ha encarregat una pericial forense sobre les condicions i facultats mentals del detingut, per dirimir si se'l pot imputar o no.