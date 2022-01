El CAP de la Granja torna a patir cues de pacients a l'exterior

Veïns denuncien haver d'esperar-se fora en plena sisena onada de covid

Els veïns de la Granja han tornat a patir en les últimes setmanes aglomeracions a les portes del CAP del barri, fet que ha obligat molts pacients a haver-se d'esperar al carrer. Tal com va denunciar l'Associació de Veïns de la Granja a Diari Més, el passat diumenge es van arribar a acumular fins a seixanta persones a les portes del centre sanitari per realitzar-se Tests d'Antígens Ràpids (TAR). L'AVV fa temps que denuncia la falta de recursos del CAP, encara que en els últims mesos semblava que el tractament dels pacients havia millorat. Malgrat això, aquesta sisena onada de la covid està portant al centre a tenir alguns inconvenients a l'hora d'atendre els veïns.

Segons han assegurat fonts de l'Institut Català de la Salut a aquesta redacció, els Centres d'Atenció Primària es troben en una «situació excepcional», completament «saturats». En el cas del CAP de la Granja, afirmen que en hores puntuals poden formar-se cues a l'exterior del centre per dur a terme TAR. Tot i això, asseguren que prioritzen l'entrada a l'interior de persones vulnerables per protegir-los del fred. Alhora, remarquen que les persones que s'esperen a l'exterior són «casos sospitosos de covid» i, per tant, no poden aglomerar-se en un espai tancat. D'altra banda, aquestes mateixes fonts esclareixen que moltes persones, després del TAR, demanen ser visitats per un doctor, motiu pel qual esperen a l'exterior. Segons les fonts consultades, aquestes cues només afecten els pacients que van a fer-se TAR i en cap cas a la resta d'usuaris que tenen visites programades.