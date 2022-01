El camió de la brossa talla cables de fibra òptica cada dia a Cala Romana

Els veïns han demanat el soterrament del cablejat, el qual no ha rebut cap manteniment ni renovació des de fa 40 anys

Actualitzada 12/01/2022 a les 20:31

Veïns de Cala Romana pateixen talls en el cablejat de la fibra òptica gairebé cada dia per culpa dels camions del servei de recollida d'escombreries. Tal com han denunciat els residents de la urbanització, els vehicles que recullen la brossa dels contenidors desconnecten o tallen el corrent de fibra d'alguns domicilis mentre fa la seva funció. Tal com ha pogut comprovar Diari Més a través d'una gravació realitzada per un dels afectats, l'incident es produeix quan el camió vol recollir el seu braç mecànic, el qual se n'encarrega d'alçar el contenidor per abocar totes les deixalles. Els cables de la fibra òptica que abasteixen als veïns d'internet es troben penjant de les línies d'alta tensió. D'aquesta manera, quan el camió recull el braç, els cables flotants s'enganxen i es desconnecten o bé, directament, es tallen.

El cas en concret que ha pogut conèixer aquesta redacció és el que afecta l'illa de contenidors situats al carrer de Terra Ferma, a tocar de les instal·lacions del Club Tenis Tarragona. Tal com relata Ramon Garreta, un dels afectats per aquests incidents i vocal de l'Associació de Veïns de Cala Romana, «ja hem perdut el compte de les vegades que s'ha tallat la connexió algun dels veïns», ja que és recurrent que el cablejat es vegi malmès cada vegada que passa el camió de les escombraries. A més, els residents afectats es queixen de la dificultat per demanar solucions quan es troben amb aquest incident. Segons Garreta, la instal·lació de la fibra òptica pertany a l'empresa Telefónica, «però cada veí té una companyia subministradora diferent, es tiren la pilota els uns als altres».

El problema de viure sense fibra

En el context actual, per a moltes persones resulta un impediment no tenir una bona connexió a internet des de casa. «Jo mateix treballo telemàticament i aquesta situació m'està portant molts problemes a la feina, ja que no tinc una estabilitat per realitzar les meves tasques tranquil·lament», declara Garreta. A més, també denuncia les conseqüències que té aquest fet a la vida familiar dels veïns de Cala Romana: «Avui dia, a molts de nosaltres ens arriben totes les factures, com poden ser les de llum o aigua, a través d'internet, i realitzem el seu pagament d'aquest mateix mètode. No tenir una bona connexió ens pot suposar problemes d'impagament que poden repercutir en la nostra vida familiar de forma greu», remarca l'afectat.

Soterrar el cablejat

Segons el vocal de l'AVV de Cala Romana, aquest inconvenient es veuria solucionat amb el soterrament de tot el cablejat, no només de fibra òptica, sinó també de la llum i telèfon que està present arreu de la urbanització. «Les línies d'alta tensió suposen un problema per a la salut, i això està demostrat. Cala Romana està replet de pals d'electricitat amb cables penjant, els quals haurien de ser soterrats», demana Garreta. De fet, ell mateix explica que es va demanar un projecte a l'Ajuntament per complir aquest propòsit, però mai s'ha arribat a realitzar. «Fa 40 anys que vivim amb aquestes instal·lacions a la urbanització, aniria bé un canvi a millor d'una vegada», reclama el representant de l'AVV.

D'altra banda, també apunta a altres inconvenients que porten els contenidors del carrer de Terra Ferma. «Aquests contenidor estan col·locats en un punt molt perillós de la via, ja que es troben just després d'un tomb. Els cotxes, a vegades, van més de pressa del que haurien i aquest punt té molt poca visibilitat. Hi ha hagut més d'un ensurt d'un possible atropellament més d'una vegada», denuncia l'afectat.