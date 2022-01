Dubtes entre les colles castelleres tarragonines sobre la participació a les Decennals de Valls

De les quatre colles de la ciutat de Tarragona, només han garantit la participació els Xiquets del Serrallo. Tot i això, Nil Martínez, cocap de colla, exposa que no assajaran fins el 21 de gener. «Tècnicament no podem portar un castell amb dos assajos», indica, i remarca que el principal és garantir «la salut de la gent de la colla». Per la seva banda, el cap de colla dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau, David Lobo, ha comentat que estan debatent internament i que decidiran la setmana vinent quina posició adopten, però ha avançat que veu molt complicat poder fer dos castells i un pilar sense haver pogut assajar. «D'entrada no hi renunciem, però veurem si fem només un pilar o si es pot fer una adaptació de la proposta» de diada plantejada des de Valls, indica.Pel que fa als Xiquets de Tarragona, de moment no reiniciaran els assajos i la participació a les Decennals tampoc és clara. La situació és molt similar a la de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que aquest diumenge podrien abordar la qüestió en una assemblea. Per ara, tampoc assagen. I en el mateix escenari hi ha els Xiquets de Reus. La seva presidenta, Eva Oliva, ha apuntat que ho decidiran la setmana que ve.Finalment, els Nens del Vendrell no tornaran a assajar fins el 4 de març, si la situació sanitària ho permet. Jan Huguet, president de l'entitat, ha indicat que aquest dijous al vespre es reunirà la junta per valorar la situació. Un cop la tinguin clara, la comunicaran.