Les empreses de lloguer de patinets Lime i Spin abandonen Tarragona

La primera marxa per l'entrada en vigor de l'obligatorietat del casc, l'altra, abandona el mercat a tot el territori espanyol

Actualitzada 11/01/2022 a les 22:38

Les empreses de lloguer de patinets elèctrics Lime i Spin marxen de Tarragona. Les dues empreses ho han fet públic a través d'un comunicat on anuncien que començaran a retirar els seus Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) durant les pròximes setmanes. Totes dues han exposat els seus motius, ben diferenciats: Lime ho fa per l'entrada en vigor de l'obligatorietat del casc de seguretat, mentre que Spin abandonarà tot el territori espanyol per falta de rendibilitat.

Pel que fa a Lime, la companyia madrilenya abandonarà Tarragona després d'oferir servei durant els últims quatre mesos a causa de l'entrada en vigor de la normativa que estableix l'ús obligatori del casc per a usuaris de VMP. Tal com denuncien en el seu comunicat, la mesura aplicada després de l'aprovació de la modificació de l'ordenança de convivència i ús de l'espai públic en matèria de trànsit de la ciutat «desincentiva l'ús del vehicle de mobilitat personal en detriment d'altres com la bicicleta». Aquest motiu se suma al «poc ús per part de la ciutadania de Tarragona de les diverses opcions de lloguer de patinets compartits, el que ha impossibilitat continuar la prestació del servei».

A més, van voler dirigir-se al consistori per animar-lo a «emmirallar-se en països capdavanters» del sector, els quals implementen «altres mesures prèvies», abans que obligar a dur casc. De fet, la companyia posava com a exemple països com ara França o Itàlia, on s'han construït «carrils bici específics segregats de la calçada, evitant així el contacte directe amb cotxes o motos, la reducció de la velocitat i l'educació viària».

Abandonen tota Espanya

En el cas de l'empresa estatunidenca, Spin ha anunciat que no només es retira de Tarragona, sinó que ho farà de tota Espanya a partir del mes de febrer. Segons va fer públic en un comunicat el seu executiu en cap, Ben Bear, la passada setmana, la companyia no vol continuar operant en cap mercat de permisos oberts, ja que «aquests llocs tenen una dinàmica que dificulta la identificació d'un camí clar cap a la rendibilitat». Per l'empresa, aquests tipus de nínxols «creen un entorn operatiu incert, marcat per canvis freqüents en el paisatge competitiu, sense límits en la grandària de la flota i la carrera cap als preus més baixos», fet que contradiu la seva forma de treballar: «No podem oferir el tipus de servei d'alta qualitat fiable, el qual enorgulleix als nostres riders i socis de la ciutat», assegura Bear.

La meitat de patinets

Aquesta decisió facilitarà a l'Ajuntament l'assoliment d'un objectiu que van anunciar: reduir la quantitat de patinets elèctrics de lloguer a la ciutat, ja que Tarragona es quedarà amb la meitat d'efectius en la flota de patinets elèctrics de la ciutat. Entre les quatre empreses operatives sumaven un total de 2.000 VMP –500 vehicles per cada empresa–. Així, només quedaran 1.000 patinets i seran les empreses Bird i Reby les úniques que es mantindran operatives, les quals haurien de renovar les seves llicències a finals d'aquest mes de gener. En cas que aquestes companyies vulguin renovar, hauran de complir noves condicions que el consistori ja va anunciar que implementaria, com ara l'obligació d'instal·lar matrícules als VMP, nous mecanismes per evitar que circulin per zones de vianants o l'obligatorietat d'oferir els seus serveis a tots els barris de Tarragona.