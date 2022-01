L'AMT centralitzarà el control d'accés dels set aparcaments municipals

Les millores comportaran la implementació de lectors de matrícules a les entrades i la modernització dels caixers automàtics

Actualitzada 11/01/2022 a les 21:30

L'empresa pública d'Aparcaments Municipals de Tarragona (AMT) destinarà 2,2 milions d'euros en renovar la maquinària de control d'accessos als seus pàrquings tancats de la ciutat. Les instal·lacions ja fa anys que funcionen i en l'actualitat ja presenten «problemes d'obsolescència» amb els programes que s'utilitzen, segons asseguren fonts de l'empresa. Aquesta renovació de material es durà a terme en els set aparcaments tancats de Tarragona: Saavedra, Tarraco, Bastos, Torroja, Companys, Av. Catalunya, Joan XXIII. Segons declarava a Diari Més el president de l'AMT, Jordi Fortuny, «aquesta licitació permetrà modernitzar la tecnologia actual als aparcaments municipals de Tarragona, de tal manera que facilitarà l'accés als usuaris i el trànsit d'entrada i sortida dels mateixos».

D'aquesta manera, l'AMT ja ha adjudicat les obres per 2.202.325,84 euros en un contracte en modalitat d'arrendament amb opció de compra, on l'objecte és el subministrament dels equips i software per al control d'accessos als aparcaments gestionats per l'empresa pública. Així doncs, es canviaran els monitors de control d'accés i de sortida i els caixers, amb l'objectiu de centralitzar el seu control des d'una sola localització, la qual se situaria a les instal·lacions de l'aparcament de Saavedra. Aquest fet també permetria simplificar i reduir el seu cost de manteniment.

Tecnologia i agilitat

Gràcies a aquesta nova implementació, el funcionament dels aparcaments municipals serà molt més automatitzat i permetrà un ús més àgil per als usuaris. Una de les millores que es farà més patent serà el canvi dels caixers automàtics. Els que l'AMT té en funcionament actualment tenen un ús molt obsolet, ja que en algunes ocasions no es pot ni pagar amb targeta de crèdit o donaven molts problemes a l'hora de realitzar qualsevol transacció. A partir de la seva renovació, no només permetran qualsevol mètode de pagament, sinó que també es podran dur a terme gestions d'abonaments, incloure vals descompte, entre altres funcionalitats.

Alhora, també hi haurà novetats en les maneres d'accedir a l'aparcament. Mentre que el mètode tradicional del tiquet es mantindrà, s'integra la lectura de matrícula en el procés per a evitar entrebancs en cas de pèrdua de tiquets i també facilitar la sortida de les instal·lacions.

Per la seva banda, els abonats comptaran amb una aplicació pròpia, des d'on podran gestionar el seu propi mètode d'entrada al pàrquing, els quals podran ser amb targetes RFID, codis QR personals, lectura de matrícula o la generació d'un tiquet electrònic.

Una altra de les grans novetats serà la senyalització que permetrà conèixer la quantitat de places lliures a les instal·lacions. «Tot i que el tràmit per la implantació definitiva dels nous equips no serà ràpid, quan aquest es faci efectiu permetrà dotar la ciutat, en un futur, de panells informatius exteriors que indiquin el nombre de places disponibles als aparcaments abans d'accedir-hi», assegura el president de l'AMT. A més, remarca la importància d'aquestes millores, ja que «millorem la comunicació i informació cap a la ciutadania i complementem, alhora, la planificació estratègica enfocada envers la millora de la mobilitat sostenible de l'actual govern municipal».