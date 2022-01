IQOXE inverteix 40 milions d'euros en la reconstrucció de les seves instal·lacions

En aquest sentit, De Benito recorda que «la reconstrucció de totes les unitats de producció s'ha dut a terme amb les tecnologies més modernes i seguint els més elevats estàndards de seguretat, que fins i tot superen els exigits per les administracions i per la normativa vigent».

Arran dels treballs realitzats durant els anys 2020 i 2021 per a la posada a punt de les instal·lacions, així com de les pertinents autoritzacions administratives, IQOXE ha començat l'any 2022 amb totes les seves unitats de producció en funcionament: tant la d'òxid d'etilè, un producte del qual n'és l'únic productor a la península, com les quatre unitats de derivats de l'òxid d'etilè.

Aquesta situació productiva arriba després del procés de posada en marxa executat en les darreres setmanes, que va ser iniciat a partir de l'obtenció de les autoritzacions administratives i que s'ha realitzat mitjançant l'assoliment de diferents etapes en el protocol habitual de posada en marxa de les instal·lacions productives fins a la consolidació de la situació productiva normal i segura.

Aquesta reconstrucció ha tingut una única excepció, com és la U-3100, que va resultar accidentada el 14 de gener de 2020 i que utilitzava una tecnologia diferent a la de les unitats reconstruïdes. Atès que no s'ha pogut determinar les causes del succés, «l'empresa ha adoptat la mesura més dràstica que podia prendre, com és no reconstruir la unitat accidentada perquè no tornarem a utilitzar aquella tecnologia», en paraules de Javier de Benito.

Cal recordar que IQOXE és partner de les empreses més importants del sector químic, a més de ser una peça indispensable del polígon petroquímic com a subministrador de producte intermedi per a l'elaboració -per part d'altres empreses- de productes finals amb una àmplia aplicació i ús en el nostre dia a dia.

Minut de silenci

D'altra banda, l'empresa durà a terme un minut de silenci aquest 14 de gener, coincidint amb el segon aniversari del luctuós accident patit per la companyia l'any 2020. Aquest acte d'homenatge tindrà lloc en els tres torns laborals de la jornada i serà seguit pels 130 empleats d'IQOXE tot i que sense un únic punt de concentració, per garantir el correcte funcionament de les instal·lacions. Així, el personal de la companyia seguirà aquest minut de silenci des del seu lloc de treball, però aturant tota activitat que no sigui essencial per garantir la seguretat de les instal·lacions i del procés productiu.

En relació a aquest acte, Javier de Benito explica que «som conscients que el record dels nostres companys i del veí de Torreforta finats és permanent en la companyia i entre tots els membres de la mateixa. Tothom té el record ben present en el dia a dia i, per això, contemplem el minut de silenci com un minut de recolliment en el qual, de manera individual i alhora conjunta, puguem sentir a la nostra manera el dolor i oferir un petit homenatge a aquells que ja no estan entre nosaltres».