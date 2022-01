Els crítics de JxCAT es preparen per debatre el reglament de primàries

Dissabte s'ha d'aprovar al consell nacional

Actualitzada 11/01/2022 a les 20:29

El sector crític de Junts per Catalunya a Tarragona, protagonista fa unes setmanes de la dimissió de l'executiva local del partit per forçar eleccions internes anticipades, cosa que encara no ha passat, es prepara ara per influir en el consell nacional de l'organització, que es reunirà aquest dissabte a Barcelona per debatre i aprovar el reglament de primàries amb vista a determinar els candidats per a les eleccions municipals de 2023.

Els crítics han presentat diverses esmenes al reglament que han estat admeses a tràmit, cosa que els fa pensar que podrien ser aprovades i incorporades al document definitiu. Concretament, volen que qualsevol persona candidata a una alcaldia sigui afiliada al partit, per prevenir així el desembarcament d'independents i fitxatges d'última hora. Reclamen, també, que la candidatura sigui inequívocament independentista, cosa que deixaria fora les persones properes al PDeCAT, formació que es considera nacionalista catalana i centrista, però que no posa èmfasi en l'independentisme. Volen també, i no ho consideren una qüestió menor, que siguin les agrupacions locals de Junts les que elegeixin la candidatura de cada població, tant als llocs grans com als petits, evitant així ingerències de la direció central o les comarcals i intercomarcals.

Amb aquestes mesures, que segons els crítics són compartides per la majoria dels afiliats, es veuen en bona situació per donar suport a persones de la seva confiança quan calgui presentar candidats a cada ajuntament i, més concretament, al de Tarragona, ciutat que està a l'origen d'aquest moviment de contestació contra l'aparell central. Mentre, defineixen la seva actitud com «anar fent xarxa» per aconseguir que una majoria de consellers nacionals votin a favor de les seves esmenes dissabte, i així pugui modificar-se el projecte de reglament que, ara per ara, dona més prerrogatives a la direcció en la confecció de les llistes. Segons aquest corrent d'opinió, l'actual secretari general del partit, Jordi Sánchez, a qui atribueixen el lideratge de la línia actual, conscient del pes dels crítics, també està cercant suports perquè el reglament que s'aprovi sigui més semblant al que vol la direcció.

El secretari d'organització de Junts, David Saldoni, va anunciar que convocaria una assemblea de tots els militants de Tarragona a finals d'aquest mateix mes per tractar la crisi, però aquesta convocatòria encara no s'ha produït.