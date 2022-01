Bonavista es manifesta pel seu compte per la seguretat química

Desacord entre les entitats veïnals en el segon aniversari de l'accident de la factoria IQOXE

L'associació de Veïns de Bonavista s'ha desmarcat de la manifestació convocada per la Federació d'Associacions de Veïns (FAVT) i la Federació d'Associacions de Veïns de l'Àrea de Llevant (FAVLL) amb motiu del segon aniversari de l'accident de la planta química IQOXE i n'ha convocat una de pròpia i diferenciada.

Mentre les federacions es manifestaran davant les portes de la factoria, aquest divendres a dos quarts de set de la tarda, els veïns de Bonavista estan convocats, el mateix dia i a la mateixa hora, a la plaça de la Constitució, al centre del barri. La presidenta de l'AVV, Dolores Gutiérrez, argumenta aquesta doble convocatòria explicant que la prioritat de l'entitat del barri és la seguretat dels seus habitants, «mentre que les federacions reclamen coses que van més enllà de la problemàtica concreta que nosaltres volem atendre», ha indicat.

«No tenim res en contra de la seguretat dels treballadors d'IQOXE», ha dit Gutiérrez, «però d'això se n'ha de cuidar la pròpia empresa i també la Generalitat. La nostra associació treballa pel barri, i ens hem de fixar també en altres coses». L'AVV de Bonavista posa l'accent en la seguretat personal dels residents en la seva zona urbana, i per això reclama que «l'ajuntament s'hauria d'implicar més amb els veïns de Bonavista. Nosaltres sempre reclamem el mateix. Volem conèixer les dades de contaminació, per saber si són veritablement perjudicials, reclamem que hi hagi una xarxa de sirenes que doni avís en cas d'emergència, i també volem, com passa en altres països, rebre notificacions d'alarma als nostres telèfons mòbils. Hem de saber què hem de fer i hem d'estar entrenats».

Per aquestes raons, Gutiérrez reclama que es facin simulacres d'accident químic per educar la població. «ja que no se n'ha fet cap en els darrers dos anys». La presidenta de l'associació de veïns vol que es faci una actualització del pla d'emergència per al sector químic, el PLASEQTA, que tingui en compte nous aspectes com ara «que s'inclogui el fet que a Bonavista hi ha molta gent gran que viu sola. Qui se'n recorda d'ells quan se sent un soroll? Des de l'associació de veins podem donar consells, però on són els experts?», diu. Rodríguez vol que l'alcalde, Pau Ricomà, «tingui en compte les seves responsabilitats, i recordi que la Rambla està a quatre quilòmetres de la petroquímica, però nosaltres vivim a 500 metres, i sentim sorolls moltes nits», diu.