Manifestació a Tarragona arran de les declaracions de Villarejo sobre la implicació del CNI en els atemptats del 17A

L'ANC ha convocat una manifestació de protesta davant de la Delegació del Govern de Tarragona

Actualitzada 11/01/2022 a les 20:14

L'excomissari Villarejo ha afirmat aquest dimarts en seu judicial que els atemptats de La Rambla i Cambrils del 17-A del 2017 va ser «un error greu» de l'aleshores director del Centre Nacional d'Intel·ligència, Félix Sanz Roldán, que «va calcular malament les conseqüències per donar un petit ensurt a Catalunya» els dies previs al referèndum de l'1-O. Segons Villarejo, ell va col·laborar després amb el CNI per «intentar arreglar l'embolic» generat per «l'atemptat de l'Imam de Ripoll».

Avui a les 20 hores davant de la Delegació del Govern de Tarragona, a la plaça Imperial Tarraco, l'ANC ha convocat una manifestació de protesta arran de les declaracions d'avui de l'excomissari José Manuel Villarejo en les cuals insinuava que el CNI estava darrere l'atemptat del 17A a Barcelona i Cambrils.