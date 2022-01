Les entitats veïnals demanen més seguretat en el segon aniversari de l'explosió d'IQOXE

Actualitzada 11/01/2022 a les 08:15

La Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona, juntament amb la Federació d'Associació de Veïns de l'Àrea de Llevant demanaran més rapidesa en la creació del PLASEQTA del polígon químic de Tarragona. Ho faran en una concentració el pròxim 14 de gener amb motiu del segon aniversari de l'explosió a l'empresa IQOXE. La concentració començarà a les 18.15 hores del pròxim divendres a les portes de l'empresa química, on es llegirà un manifest conjunt i es dedicarà un minut de silenci al veí de Bonavista que va perdre la vida arran de l'explosió. D'altra banda, també es farà sonar una sirena virtual a les 18.37 hores, moment en què es va produir l'explosió fa dos anys.Aquest acte comptarà amb la participació de l'UGT, Comissions Obreres, la Federació d'Amposta d'Associacions de Veïns, l'Ajuntament de Vila-seca, la Plataforma Mercaderies per l'Interior, Voluntaris i Participació Terres de l'Ebre, l'AVV La Unión del Sector Norte la Canonja, Tarragona Ponent, l'Ajuntament de Constantí i l'Ajuntament de Tarragona.Segons explicava el president de la FAVT, Alfonso López, el manifest demanarà més rapidesa en la redacció del PLASEQTA, ja que «ja fa dos anys de l'accident i no tenim res». «Entenem que la burocràcia és lenta, però necessitem seguretat», remarcava López. Alhora, el president de la FAVT celebrava accions que s'estan implementant al territori, com l'entrada en funcionament dels missatges SMS d'alerta en els pròxims mesos o la instal·lació de nous sensors de gasos tòxics, unes mesures «que vam proposar des de la Federació en diverses reunions amb la Generalitat». López també va voler remarcar que no tenen res en contra de les empreses químiques del territori, ja que donen feina a moltes persones, tanmateix sí que volen que «sigui un polígon químic digne del segle XXI, amb la seguretat que li correspon», reclamava.