Els veïns de Boscos denuncien una mitjana d'un robatori diari a domicilis particulars

L'associació de veïns reclama càmeres de videovigilància des de fa anys a l'Ajuntament i la Generalitat per aconseguir un efecte dissuasori

Actualitzada 10/01/2022 a les 20:25

Els veïns de la urbanització de Boscos fa setmanes que estan patint una onada de robatoris important, ja que asseguren que «dia sí, dia també» estan patint aquestes entrades amb força als seus domicilis. Es tracta d'un fenomen que es va començar a detectar abans de començar les festes de Nadal, i que s'ha allargat fins a l'actualitat. De fet, abans de començar les vacances, ja s'havien produït, com a mínim, una sisena de saquejos. Però des d'aquella data i fins a l'actualitat n'hi hauria hagut almenys una desena més, tal com asseguren des de l'Associació de Veïns de Boscos de Tarragona. A més, el president de l'AVV, Josep Anton Solé, va declarar a Diari Més que aquesta segona part de l'onada de robatoris «s'ha intensificat respecte de l'anterior, cada dia hi ha un robatori en algun xalet de la urbanització».

Els lladres actuen durant la tarda, quan ha caigut el sol: entren a cases que toquen al bosc –saltant o tallen les tanques amb tenalles– i aprofiten la foscor entre els arbres per escapar-se després d'haver entrat a algun domicili. Segons Solé, es coneixen molt bé el barri i saben quina estratègia utilitzar: «Si l'alarma és perimetral, no poden entrar perquè salta abans d'hora i no tenen temps. Però si l'alarma salta quan entren a l'edifici, saben perfectament que tenen entre 8 i 10 minuts per actuar fins que arribi la policia, temps suficient per arribar al dormitori i regirar-lo».

Botí sense valor

Segons el president de l'AVV, els lladres, amb l'escàs temps que tenen, es dirigeixen directament al dormitori i busquen bijuteria, diners en efectiu, telèfons mòbils, rellotges, entre altres objectes de valor. «Per veure xalets amb piscina, els lladres es pensen que som milionaris», explica Solé, apuntant al fet que estan molt equivocats. «Estan entrant a les nostres cases i s'estan emportant alguna peça de bijuteria o algun rellotge, però res de l'altre món, quan realment el que busquen són molts diners en efectiu i Rollex d'or», narra el president, alhora que afirma que els veïns ja han après a no tenir aquest tipus de pertinences a les seves llars. Malgrat això, encara que no siguin objectes molt costosos, Solé entén que «d'una sola casa poden treure fins a 2.000 o 3.000 euros. Encara que no signifiqui res per a nosaltres, per a ells és un botí important».

En aquesta mateixa línia relata la seva experiència un dels afectats pels robatoris i, alhora, vicepresident de l'AVV, Albert Martín. A Martín li van robar «alguns anells de bijuteria i algun collar, res amb valor». No obstant això els lladres, quan van veure que no valia res, «van llençar els objectes pel bosc i vaig poder recuperar-ho l'endemà», assegura la víctima. De fet, segons el president, per a moltes famílies dol més pel «valor sentimental» que no pas pel seu cost. A més, cal afegir-hi «les destrosses que et causen: vidres trencats, persianes petades o tanques tallades», tal com denuncia Martín. «Et provoca molt malestar haver de conviure amb parts de casa teva al descobert, com amb vidres trencats, perquè et fa pensar que d'aquesta manera poden tornar a entrar fins que no ho tinguis arreglat», remarca l'afectat.

Diverses bandes operant

Tal com denunciaven des de l'AVV a aquesta redacció, «dia sí, dia també» s'estan produint robatoris a la urbanització, fins al punt de registrar-se quatre en una sola tarda. «Jo sospito que hi ha més d'un grup intentant assaltar els xalets, perquè tinc alarma perimetral i ja són dues les vegades que han intentat entrar. No pot ser que no recordessin que l'alarma a casa meva ja havia saltat», narra Josep Anton Solé sobre la seva experiència personal.

Albert Martín va viure una situació similar. Segons relata, el dia que van entrar a robar a casa seva, «quan estàvem parlant amb els Mossos i mentre buscaven proves pel xalet, els van trucar avisant-los que a deu habitatges més amunt al mateix carrer també havien entrat».

Més seguretat amb càmeres

Segons l'AVV, els veïns de Boscos estan vivint amb molta inseguretat aquesta onada. «La gent viu intranquil·la, tenen por de trobar-se als individus dins de casa», remarca el vicepresident de l'entitat veïnal. De fet, segons Albert Martín, alguns dels residents de la urbanització s'estan organitzant entre ells en torns per marxar de casa i anar a fer encàrrecs a la ciutat, «perquè realment la gent té por de sortir de casa i que els entrin mentre no hi són», remarca.

L'Associació de Veïns fa 6 anys que demana a l'Ajuntament i a la Generalitat la instal·lació de càmeres de videovigilància per a poder controlar els cotxes que arriben a la urbanització, una projecte que els consta que ja està tramitant-se. «No és la solució definitiva, però sí que tindria un efecte dissuasori», reclama el president. «Els delinqüents que venen al barri ho fan en cotxe i aquesta pot ser la manera d'enxampar-los», remarca. Alhora, des de l'entitat veïnal asseguraven que la policia ja els han demanat que qualsevol cotxe sospitós que puguin veure pel barri, truquin sense cap dubte al 112 per demanar ajuda.