El CatSalut renovarà una de les dues sales d'hemodinàmica del Joan XXIII

El centre preveu tenir un aparell d'angioplàstia a quiròfan mentre es fan els treballs

Actualitzada 10/01/2022 a les 18:35

El Servei Català de la Salut (CatSalut) renovarà enguany una de les dues sales d'hemodinàmica de l'Hospital Joan XXIII. Per tal de mantenir al màxim l'activitat d'atenció als pacients que pateixen un infart de cor, s'instal·larà un aparell d'angioplàstia a quiròfan mentre durin els treballs, els quals tenen un termini d'execució de quatre mesos. El canvi d'aparell s'està tramitat per la via d'urgència, ja que, segons recull la memòria justificativa del contracte, «l'equip del qual disposava fins ara l'hospital ha quedat inoperatiu i es tracta d'un equipament indispensable perquè el servei al qual va destinat pugui continuar amb la seva activitat habitual».

El CatSalut ha tret a concurs públic l'adquisició del nou equip d'hemodinàmica amb un pressupost de 954.690 euros, IVA inclòs. El termini per presentar ofertes finalitza el pròxim 26 de gener i el d'execució és de quatre mesos.

L'empresa adjudicatària haurà de realitzar algunes de les tasques de millora de la sala on s'ubicarà el nou equipament. Una altra part dels treballs els realitzarà una contracta independent, la qual s'haurà de coordinar amb l'empresa adjudicatària de l'equip per tal de garantir la correcta execució d'aquest. A banda de retirar els aparells obsolets i d'ocupar-se del nou paviment i del terra de la sala, haurà de construir l'estructura necessària per al suport de l'equip i dels seus elements auxiliars, tant en el forjat superior com inferior. Es canviaran tots els elements de la sala, així com la climatització i totes les xarxes de servei –l'elèctrica, la de comunicació i control, la il·luminació, entre d'altres.

L'adquisició d'aquest equipament s'inclou dins del Pla d'Inversions en equips d'alta tecnologia del Sistema Nacional de Salut (Pla INVEAT), finançat per la Unió Europea i el contracte es finança amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

La Unitat d'Hemodinàmica és un dels serveis essencials del Joan XXIII que salva, al llarg de l'any, moltes vides. Segons dades del mateix centre, la Unitat d'Hemodinàmica fa més de 2.000 procediments diagnòstics, més de 1.000 angioplàsties i més de 500 activacions per Codi Infart a l'any.

La Unitat d'Hemodinàmica funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, quelcom que no ha estat sempre així.

L'any 2015, la mobilització ciutadana després de la mort d'un pacient amb infart de miocardi durant el seu trasllat a l'hospital de Bellvitge de Barcelona perquè la unitat tarragonina estava tancada va aconseguir l'ampliació horària del servei que, fins aleshores, només estava operatiu de vuit del matí a vuit de la tarda.