Carla Aguilar : «Si l'equip de govern ens ofereix el mateix, no avançarem»

La regidora d'En Comú Podem espera que en la segona ronda de contactes sobre els pressupostos es presentin avenços substancials

Actualitzada 10/01/2022 a les 22:24

La regidora d'En Comú Podem Carla Aguilar espera que, quan es reprenguin les converses amb l'equip de govern sobre els pressupostos d'enguany, hi hagi sobre la taula noves propostes que permetin avançar cap a un acord. Altrament, no quedaria aclarida la finalitat de noves trobades. Aguilar va votar contra el projecte de pressupostos, en comissió, desembre passat, cosa que va motivar que el plenari que els havia d'aprovar s'ajornés sense data. Ara, un cop els dos grups que integren ECP hagin definit les seves reivindicacions concretes, la regidora espera una nova actitud de la coalició encapçalada per Pau Ricomà.

Aguilar creu que «la pilota és ara a la teulada de l'equip de govern. Si ens trobem que venen amb el mateix que abans, no haurem avançat res».

Aguilar també ha fet saber el seu interès per conèixer «el nivell de recollida de propostes a queèestà disposat a arribar el govern d'Esquerra Republicana de Catalunya, Junts i la CUP en aquesta segona part de les negociacions».

De fet, Aguilar, que es va oposar a donar suport als pressupostos perquè Podem s'hi havia negat, per unanimitat, havia demanat, al mateix temps, que les negociacions continuessin.

Assemblees

Aquests contactes es reprendran un cop Podem, que ha de reunir la seva comissió executiva local demà, hagi decidit quina serà la seva actitud. En cas que hi hagi llum verda per seguir negociant, qualsevol eventual resultat «haurà de passar per les nostres assemblees», en paraules de la regidora, malgrat la polèmica que hi va haver aquest desembre, quan una assemblea de Podem havia rebutjat els pressupostos per unanimitat i una altra de Tarragona en Comú els havia aprovat per majoria. En aquell moment, Aguilar va considerar que la suma dels vots negatius d'ambdues agrupacions concedien la raó als que no volien donar suport als comptes de Ricomà, mentre que l'executiva local dels Comuns al·legava que cada assemblea s'havia fet amb un mètode diferent, ja que la de Tarragona en Comú era presencial i la de Podem admetia el vot delegat. En aquesta segona ocasió «farem que tot sigui més clar», ha dit Aguilar, amb l'esperança que ambdós socis coneguin el procediment abans de dur a terme les reunions, per evitar malentesos si els resultats discrepen. Entre les reivindicacions que ECP considera substancials, Aguilar detalla «l'enderroc de l'estructura de la platja del Miracle, que no es destinin terrenys públics al projecte de residència de gent gran Domus Vi, que hi hagi subvencions per a cases adaptades i que es duguin a terme millores urbanístiques a la zona de Ponent». Un altre obstacle potencial que caldrà superar és el recel entre ECP i Pau Ricomà generat per a remodelació de l'equip de govern que va dur a terme el mes de juny passat, que va deixar fora Aguilar, aleshores responsable de l'àrea social del consistori, mentre que Hermán Pinedo, l'altre representant d'ECP, va trencar relacions amb el seu grup i es va quedar dins del govern com a regidor no adscrit. Aguilar creu que «aquest és el context en el qual ens belluguem, i no es pot ignorar», tot i que, abans de les reunions, no ha avançat si serà determinant en la decisió respecte als pressupostos.