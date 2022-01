Tarragona comença aquest dilluns la Marató de Donació de Sang

Actualitzada 10/01/2022 a les 07:32

Aquest dilluns comença a Tarragona la Marató de Donació de Sang, que es mantindrà fins al 15 de gener. Aquesta iniciativa es farà a l'Hospital Joan XXIII, on es podrà donar sang dilluns, dimecres i divendres, de 9 h. a 14 h. i de 16 h. a 20 h; i dimarts, dijous i dissabte, de 9 a 14 h.L'objectiu és aconseguir remuntar les donacions i, aquest any especialment, animar més persones que donin sang per primera vegada, ja que les restriccions de la covid han fet baixar el nombre de donants nous. Segons alerta el Banc de Sang i Teixits, la sisena onada de covid està tenint molt d'impacte en les donacions de sang d'aquests últims dies. Amb l'augment de contagis d'aquestes últimes setmanes hi han hagut moltes anul· lacions de persones apuntades per donar sang i que no han pogut venir perquè han estat positius. Aquest fet s'ha afegit a la baixada de donacions que hi sol haver durant les vacances de Nadal. Per aquest motiu, calen més donacions per garantir els tractaments als hospitals i per tenir prou reserves de sang. Actualment, es disposa de 5.000 unitats de sang, la meitat del que seria normal i, durant la Marató, es vol aconseguir arribar a les 10.000.Durant l'any passat, 2021, hi va haver arreu de Catalunya més de 220.000 donacions de sang que van permetre, segons el Banc de Sang, assegurar tots els tractaments dels malalts.Les persones interessades a donar sang han de reservar hora des del web donarsang.gencat.cat