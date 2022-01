La URV adhereix deu centres educatius al seu programa formatiu Repte Experimenta

L'aliança amb la UAB i l'Institut de Ciències del Mar permet exportar el cicle per primera vegada a Barcelona

Deu centres d'educació secundària de Catalunya han estat seleccionats per participar en el programa impulsat per la URV Repte Experimenta per als cursos 2022-2024. L'objectiu del programa és l'acompanyament de les escoles i instituts perquè potenciïn l'experimentació científica a les seves aules partint d'aprenentatges basats en el learn by doing que afavoreixen la motivació dels alumnes i generen coneixements més profunds.En total més de 1.600 alumnes de 1r i 2n d'ESO comptaran amb el suport de científics en actiu que els guiaran en el disseny i la realització d'experiments científics fets amb materials casolans.

Per primera vegada, la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut de Ciències del Mar, junt amb la URV, l'Institut Català d'Investigació Química i empreses del sector químic i biotecnològic, garantiran els dos centenars de professionals de l'àmbit de la ciència que acompanyaran els alumnes en el seu bateig experimental.



Els centres seleccionats són l'IE Mediterrani, el Col·legi Lestonnac l'Ensenyança i el Col·legi Santa Teresa de Jesús -tots tres ubicats a la ciutat de Tarragona-; l'Institut d'Altafulla, l'Institut de Torredembarra i el centre Maria Rosa Molas de Reus. A les Terres de l'Ebre, participarà el Col·legi Teresià de Tortosa. A la província de Barcelona, el programa es realitzarà a l'Escola FEDAC Sant Andreu de Barcelona, l'Escola Sant Gabriel Ripollet i l'Institut Josefina Castellví i Piulachs de Viladecans.