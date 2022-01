La Diputació de Tarragona subvencionarà amb 1,3 milions el sector cultural

Aquestes ajudes s'emmarquen en el Pla de Xoc contra la pandèmia iniciat el 2020

Actualitzada 10/01/2022 a les 13:12

La Diputació de Tarragona ha aprovat aquest dilluns destinar 1,3 milions d'euros a projectes d'autònoms i microempreses del sector cultural, segons informa aquesta institució.El paquet d'ajudes es destina a un centenar de projectes d'interès culturals impulsats per microempreses i autònoms del sector cultural.Així, possibilitarà, entre d'altres, la producció de documentals, pel·lícules, obres de teatre, exposicions; enregistrament de discos; edició de llibres i desenvolupament d'aplicacions digitals culturals.Aquestes ajudes s'emmarquen en el Pla de Xoc contra la pandèmia iniciat el 2020 que, llavors, volien pal·liar les pèrdues ocasionades per les mesures per contenir els contagis de la covid.La segona convocatòria de les ajudes resolta avui se centra específicament en l'impuls a la producció de projectes culturals i, a més, incrementa en 700.000 euros l'import de la partida.També duplica l'import màxim individualitzat de cada subvenció, que ha passat de 10.000 a 20.000 euros.