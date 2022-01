La crisi del pressupost no es desencallarà fins després de dimecres

Abans de negociar amb l'equip de govern, cal que Tarragona en Comú i Podem arribin a un acord sobre els punts que volen reivindicar

Actualitzada 09/01/2022 a les 20:13

Malgrat que s'anunciés, en principi, que les converses pressupostàries es reprendien després de Reis, En Comú Podem (ECP)no ha fixat encara cap posició definitiva per assistir a la negociació amb l'equip de govern, a l'espera que Podem, que es va decantar unànimement pel vot negatiu, analitzi la situació i doni més indicacions sobre quina serà la seva posició. La comissió executiva local de Podem ha previst reunir-se aquest dimecres. Fins aleshores, no es preveuen nous contactes entre aquest espai polític i l'equip de govern, tot i que ECP s'ha convertit en la força determinant per decidir si hi hauran nous pressupostos enguany.

L'única regidora d'ECP, Carla Aguilar, després que el seu company de grup, Hermán Pinedo, passés a ser regidor no adscrit per romandre a l'equip de govern, no considera útil reunir-se amb l'equip de l'alcalde, Pau Ricomà, fins que els dos membres de la seva coalició, Tarragona en Comú i Podem, no arribin a tenir una posició conjunta sobre els comptes municipals per a 2022. Com que el mes de desembre passat, en sengles assemblees d'ambdues formacions, van optar per camins oposats, Aguilar va decidir el seu vot negatiu al debat pressupostari en comissió, tot anunciant que faria el mateix al plenari, que es va haver d'ajornar sine die, ja que Ricomà necessita absolutament l'únic vot de ECP per obtenir la majoria que li permetrà aprovar els pressupostos. Sense aquest sufragi, els comptes avalats per ERC, Junts i la CUP fracassarien. Des de l'1 de gener, en absència d'un nou pressupost, el de 2021 ha quedat prorrogat automàticament, circumstància que podria cambiar si s'assolís finalment un acord i hi haguessin nous compte públics.

Entrebancs

Això és el que espera un ampli sector d'ECP, partidari de bon començament de facilitar l'aprovació de la proposta de Ricomà i els seus socis, que s'ha vist frenat fins ara per la negativa de Podem, que per unanimitat no ha volgut donar llum verda als comptes.

Podem ha previst una reunió de la seva executiva aquest dimecres, on s'haurà de tractar del que cal fer. Poden persistir en la seva negativa a avalar la gestió de Ricomà, o bé poden formular noves reivindicacions que, si s'incloguessin al pressupost, implicarien el seu vot favorable. Atesa aquesta circumstància, les negociacions no sembla que s'hagin de reprendre abans que dimecres s'hagi parlat de tot això, i ECP pugui acudir amb una sola veu a les seves trobades amb l'equip de govern. Amb tot, Diari Més ha pogut saber que una de les condicions de Podem serà que Ricomà reconegui explícitament que es va equivocar quan va fer canvis a l'equip de govern, provocant la sortida d'ECP i la ruptura del grup municipal.

La dilació en els terminis fa pensar que les dues parts no puguin arribar a un acord aquesta mateixa setmana, sempre en el cas que Podem s'inclinés per seguir la política d'ECP, que després del fracàs del primer intent d'aprovar els comptes, el 30 de desembre, va instar Ricomà a seguir negociant, malgrat la irritació dels socis de l'equip de govern, que creien haver fet les concessions suficients als Comuns per obtenir l'aprovació.