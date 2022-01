L'enllumenat d'alguns carrers de la Part Alta, encès de dia i apagat de nit

Durant tres nits, veïns i visitants del barri han hagut de recórrer els carrers a les fosques

Alguns carrers de la Part Alta estan patint un embolic horari amb l'enllumenat públic: ja fa tres dies que, durant les nits, els carrers estan foscos perquè les llums no s'encenen, mentre que duran el dia sí que funcionen. Així ho han denunciat veïns i comerciants de la zona, ja que durant les nits del cap de setmana, els mateixos habitants i visitants de la zona han hagut de caminar pels carrers a les fosques i patien per la seva seguretat.

Tal com va assegurar el president de l'Associació de Veïns La Catedral, Jordi Ferré, en declaracions a Diari Més, aquesta problemàtica va començar la nit del passat dijous cap a divendres, quan l'enllumenat públic de la zona de ponent de la Part Alta va deixar de funcionar. El problema no es va quedar allà, sinó que els veïns van detectar que en hores diürnes es van encendre les llums que haurien d'haver funcionat durant la nit. Mentre els residents afectats esperaven que fos un error d'una sola nit, han vist com dia rere dia i nit rere nit s'ha donat la mateixa situació: els horaris de l'enllumenat públic s'han girat totalment. De fet, aquesta mateixa redacció va poder comprovar que durant les hores de sol de diumenge, l'enllumenat continuava encès.

Els carrers afectats per aquest fenomen són els que formen part de la part més occidental del barri, com ara la plaça de Sant Miquel, el carrer de la Civaderia, la plaça de Dames i Vells, la plaça dels Natzarets, el carrer del Compte, la plaça d'en Ripoll, entre d'altres.

Segons Ferré, aquests carrers fa tres dies que pateixen aquestes afectacions, i molts veïns i visitants del barri li han transmès el malestar. «Durant la nit, hi ha una estona que l'enllumenat sí que funciona, però de sobte s'apaga. La sorpresa està en el fet que durant el dia es dona la situació contrària: les llums s'encenen», assegurava el president de l'AVV Catedral.

Por i inseguretat

Al malestar per aquest fenomen s'hi va sumar el sentiment de por per part de veïns i visitants del barri. La seguretat i l'incivisme a la Part Alta són un problema recurrent, del qual les diferents associacions de veïns del barri se n'han fet ressò al llarg dels anys. La falta de llum en alguns racons havia estat una de les reclamacions en seguretat des de fa temps, però mai perquè l'horari de l'enllumenat públic s'hagués invertit de forma sobtada.

Jordi Ferré va assegurar que les persones es van haver de moure «amb llanternes o la llum dels telèfons mòbils per poder desplaçar-se pels carrers». A més, el mateix president va remarcar que «ja no tenim prou por per moure'ns de nit, imagina't si ho hem de fer a les fosques».

D'aquest mateix incident se'n feien ressò els comerciants de la zona. Segons van explicar alguns negocis de restauració a aquesta publicació, el fet que aquest problema es donés durant un cap de setmana implicava que alguns clients es veiessin afectats per la foscor del barri. De fet, aquest error va provocar que «alguns clients trobessin dificultats per arribar al nostre local a l'hora de sopar», tal com va reclamar un dels restauradors de la zona afectat.

«La veritat és que estem tots sorpresos amb aquest episodi. Esperem que l'empresa encarregada hagi detectat aquest error i ho solucioni ben aviat», demanava el president de l'AVV Catedral, Jordi Ferré.