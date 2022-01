Grup Binelde finalitza les obres de la nova sala de Bingo a l'N-340

Només resta pendent un darrer tràmit amb la Generalitat i preveuen inaugurar-la abans que acabi el primer semestre de l'any

El Grup Binelde ha finalitzat les obres del nou Bingo que obrirà aquest any a la carretera de València, l'N-340, davant del barri d'Icomar. Els propietaris confien poder inaugurar la nova sala de jocs i oci abans que finalitzi el primer semestre de l'any. Resta pendent només un darrer tràmit per part de la Generalitat de Catalunya, administració que ha de donar resposta a la comunicació d'obertura.

Segons fonts del Grup Binelde, els treballs amb què s'ha habilitat la nau d'un antic concessionari ja estan enllestits i pràcticament tot el personal de la nova sala de bingo ha estat seleccionat. De fet, la web del Grup Binelde ja anuncia la pròxima obertura del Bingo a la ciutat.

La nova sala s'ubica entre la carretera N-340, entre Icomar i el polígon Francolí, una zona que canviarà de fisonomia a mitjà termini amb l'arribada prevista d'un gran magatzem de Bricomart i la construcció d'una nova rotonda per redistribuir el trànsit.

El Bingo del Grup Binelde tindrà un aforament per a 394 persones, a més d'una zona de màquines recreatives i apostes esportives. Comptarà amb tots els darrers elements de joc més moderns en l'àmbit tecnològic, a més d'una pantalla gran per seguir els partits. També tindrà un servei d'hostaleria complet per als clients i una zona d'aparcaments.

Els tràmits urbanístics per tirar endavant el projecte es van iniciar l'any 2018 i també aleshores es van demanar els corresponents permisos a la Generalitat de Catalunya.

El Bingo de Tarragona és la desena sala de joc i d'oci que gestiona el Grup Benilde. Actualment, té quatre a Barcelona, una a Pineda de Mar, dues més a l'Hospitalet del Llobregat i a Badalona, i gestiona dues més a Castelló.