L'Hospital Joan XXIII restringeix les visites i els acompanyants dels ingressats

El centre vol prevenir i minimitzar el risc d'infecció intrahospitalària per covid

Actualitzada 07/01/2022 a les 15:50

L'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona restringeirà a partir del proper dilluns 10 de gener les visites i la presència d'acompanyants. El centre ha pres aquesta decisió arran de l'actual situació epidemiològica, provocada per la sisena onada covid-19, i per tal de prevenir i minimitzar el risc d'infecció intrahospitalària.

El centre sanitari valorarà si hi ha algun cas en el que calgui aplicar algun règim de visites extraordinari. Aquest serà valorat prèviament per l'equip assistencial i comunicat a la família.

Règim de visites i acompanyants

A l'àrea quirúrgica i de reanimació, els acompanyants podran estar a la sala d'espera fins que el pacient entri a quiròfan. Un cop iniciada la intervenció, haurà de marxar de la sala i no tornarà fins que la intervenció hagi finalitzat per tal de recollir al pacient.

Els pacients crítics, ja sigui per covid o no, podran tenir visites d'una persona de 14 a 15 hores.Les persones que vagin a consultes externes, gabinet, a l'Hospital de Dia, Urgències o estiguin hospitalitzats no podran rebre visita ni estar acompanyats.A les plantes d'obstetricia, pediatria, UCI pediàtrica i neonatal hi podrà haver-hi un acompanyant les 24 hores. També es permetrà un acompanyant en cas d'Urgencies a Pediatria.