Veïns de Bonavista ajuden una àvia que havia perdut els seus diners

Recullen més de 160 euros per donar suport a la senyora, que n'havia extraviat 40 en un supermercat i no podia pagar la seva compra

Actualitzada 06/01/2022 a les 20:36

Els veïns de Bonavista han protagonitzat, al voltant de les celebracions nadalenques, una emotiva història de solidaritat amb una veïna del barri que es trobava en un mal pas. Es dona la circumstància que dimecres passat, vigília de Reis, Rafi Chacón, jubilada d'uns 70 anys, va perdre 40 euros mentre estava fent les seves compres a l'interior d'un supermercat. Se'n va adonar en el moment d'anar a la caixa i no va poder pagar. A partir d'aquí es va posar en marxa una cadena de suport mutu que ha retornat a aquesta senyora la seva «confiança en l'ésser humà», segons ha dit a les xarxes socials.

Trasbalsada per la seva pèrdua, que la va deixar en una situació precària perquè no havia pogut comprar i no disposava, en aquells moments, d'altres recursos econòmics, li va confiar a una amiga el problema pel que estava passat. Es tracta de Chayo Pérez, una persona molt coneguda al barri, encarregada de la cafeteria de la Llar de Jubilats de Bonavista.

Amb el seu ajut, va publicar un missatge a les xarxes, on explicava que «ja sé que els diners no tenen amics, però aquest matí, en anar a pagar les meves compres al supermercat, no sé com ni de quina manera he perdut 40 euros. Pregaria a la persona que els hagi trobat que me'ls tornés, ja que em fan molta falta i em faria un gran favor. Prometo convidar-la a un esmorzar».

Recuperar els diners

Però Chayo Pérez no en va tenir prou, i pel seu propi compte va penjar tot seguit un altre missatge, amb propostes més concretes: «Us convido a què recuperem aquests 40 euros per a Rafi Chacón. Jo donaré cinc euros. Si algú vol col·laborar, que els dugui a llar de jubilats. Un cop haguem cobert els 40 euros, ella vindrà a buscar-los. Seran uns reis que necessita molt. Tot el que es doni quedarà aquí registrat i, si és una mica més, li serà de gran ajuda». Segons ha explicat Pérez a Diari Més, en qüestió d'hores es van recollir 163 euros.

Tot això passava dimecres al vespre, i dijous al matí, festivitat dels Reis, Rafi Chacón va anar a la Llar després que la seva amiga l'avisés. Allí es va trobar amb els resultats de la col·lecta.

«No es volia endur els diners» ha dit Pérez, «argumentant que només li calia recuperar els 40 euros que havia perdut. Però jo sé que realment els necessitava. Li vaig contestar que els diners que s'havien recollit venien de persones que els havien donat de bona fe, amb la intenció d'ajudar, i que la seva obligació era acceptar el gest dels seus veïns, que es preocupaven per ella. Estava, realment, molt emocionada», conclou Pérez.

Més tard, apareixia a les xarxes socials un nou missatge signat per Rafi Chacón, on entre altres coses deia que «mai no vaig pensar que, per posar això en un moment de desesperació i d'impotència, hagués tingut després tanta repercussió. Em sento aclaparada, però feliç, ja que veig que encara queda bona gent al món».

Chayo Pérez, per la seva banda, ha indicat que «ha estat una mostra molt emotiva de solidaritat, i encara més en aquestes dates, on hi ha molta gent gran que està sola». «Necessiten afecte i escalf», afegeix. «Ja fa prou temps que dura la pandèmia, i això encara afegeix més problemes a les seves situacions», diu.

Pérez també ha agraït des de les xarxes la participació de tots els que van col·laborar en el seu projecte.