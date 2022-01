Un veí de Tarragona denuncia el calvari de viure amb un inquilí ocupa que l'intimida

La víctima assegura rebre tota mena de violència física i verbal, a banda de tenir la seva pròpia llar desvalisada

Un propietari tarragoní denuncia viure a la seva pròpia casa sota les intimidacions del seu inquilí, rebent violència de tota mena des de fa cinc mesos, fins a «costar-li la salut» i sense que la justícia ni les forces policials l'hagin pogut ajudar fins al moment. És el cas de Juan Carlos Flores, un tarragoní propietari d'un pis situat al carrer del Taquígraf Martí número 9. A causa de la seva situació personal, es va veure abocat a llogar habitacions de la seva pròpia llar per a tenir un ingrés extra a final de mes. Malgrat això, l'últim cas amb el qual es va trobar assegura que li ha «arruïnat la vida».

Juan Carlos relata a Diari Més que al mes de juliol va signar el contracte de l'entrada d'un nou inquilí al seu pis sense sospitar tot el que arribaria després. Segons Juan Carlos, el convivent va començar a agredir-lo amb empentes i cops, una violència que ha augmentat al llarg dels mesos, amb la impotència de no poder fer res al respecte. «És un delinqüent, es coneix molt bé la llei i sap què pot fer i com jugar», assegura Juan Carlos. Així de complex és el seu cas, fins al punt que «la primera vegada que vaig intentar fer-lo fora de casa, es va plantar davant meu amb el contracte de lloguer en mà i em va dir: No em pots fer fora, parguela, i em va donar un cop de puny a la cara».

Un pis desvalisat

Ell mateix explica que el seu inquilí té armes a casa, a més d'alcohol i altres tipus de droga, les quals «ven des de casa meva», segons Flores. «En algunes ocasions, ha portat a gent a casa meva per fer els seus negocis, drogar-se, emborratxar-se i muntar-se festes», explicava Juan Carlos, afegint que en una d'aquestes entrades va aconseguir que la policia acudís a casa seva. «Van venir els Mossos d'Esquadra, i els convidats van marxar, però robant-me tots els mobles que tenia al menjador, la Play Station... Ho vaig reclamar a la policia, però no em van donar solució», relata.

A més, l'inquilí ha desvalisat el pis sencer, tot fent pintades a les parets o arrancant els sòcols. «El meu pis tampoc ha estat mai un palauet. Però estava preciós i en l'estat en el qual es troba ara no puc ni compartir-lo per pagar la hipoteca», es lamenta Juan Carlos.

Diverses denúncies creuades

Juan Carlos fa cinc mesos que truca «nit rere nit» al 112 quan durant les nits no pot dormir i rep tota mena de violència per part del seu inquilí. «Posa música forta, dona cops i fa molt de soroll. Gairebé cada nit no puc dormir fins a les 4 o les 5 de la matinada», lamenta. Encara que Juan Carlos assegura que està «cansat de trucar cada nit al 112 demanant ajuda», de les poques vegades que ha aconseguit que alguna patrulla acudís al pis, les conseqüències han sigut més grans. «Es mofa de mi quan ve la policia a casa i no fa res, les seves agressions van a més quan els agents marxen», narra el propietari.

Flores ha intentat interposar diverses denúncies i ordres d'allunyament contra l'individu, malgrat que encara no ha rebut cap resposta. «Jo el vaig denunciar i ja fa mesos que espero una ordre deshabitacional per part del jutge, però ell m'ha denunciat a mi per coacció per intentar fer-lo fora de casa meva», explica el propietari. De fet, el pròxim dia 9 de gener té cita per a una vista al jutjat sobre el cas de coacció. «En l'última denúncia ja vaig queixar-me de com està feta la llei. No pot ser que estigui vivint a casa meva patint aquesta situació. M'està costant la salut. No veig la sortida», remarca la víctima.