Els regals dels Reis d'Orient arriben de nou a la Muntanyeta

Les activitats s'han fet en un format diferent arran de la pandèmia

Actualitzada 07/01/2022 a les 12:36

Els Reis d'Orient del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació (COAATT) han visitat aquest divendres als usuaris de l'Associació de Paràlisi Cerebral a la Muntanyeta. Igual que l'any passat, les activitats s'han fet de nou en un format diferent arran de la pandèmia.Pel que fa a l'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona, que té la seu a la Muntanyeta, l'acte de lliurament ha tingut lloc el 6 de gener però en aquesta ocasió sense cap gran festa amb tots els usuaris del centre i els monitors reunits en un sol espai.El COAATT ha regalat a cadascun d'ells un petit regal. Mentre que també ha donat un altaveu portàtil sense fils i amb bluetooth i un micròfon al centre que els servirà per a les diferents activitats que es fan amb els residents.Els Reis d'Orient del COAATT ja fa disset anys que acudeixen a la Muntanyeta el 6 de gener per compartir una estona amb els qui hi viuen i treballen.Per altra part, els Reis d'Orient han substituït l'entrega de regals en grup a la sala d'actes del COAATT per als més de 140 fills dels col·legiats i col·legiades per un lliurament de manera individual.