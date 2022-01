Tanquen l'accés motoritzat al parc ecohistòric del Pont del Diable de Tarragona

Actualitzada 06/01/2022 a les 12:45

L'Ajuntament de Tarragona ha tancat l'accés motoritzat al parc ecohistòric del Pont del Diable després d'acabar les tasques de prevenció d'incendis forestals en aquest entorn natural. Es tracta de la col·locació de tres tanques pivotants entre la zona del pont de les Ferreres i la urbanització del Rodolat del Moro, que impedeixen l'accés rodat a la finca municipal. Segons la consellera de Medi Ambient de Tarragona, Eva Miguel, aquesta actuació protegeix la biodiversitat i alhora, els usuaris que utilitzin l'espai per ús lúdic o esportiu. En l'actuació també s'han arranjat camins per oferir un espai segur als serveis d'emergències. De fet, el parc continuarà sent transitable per als vehicles d'emergències, veïnat i propietaris de la zona.