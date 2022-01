Sant Pere i Sant Pau tindrà nou gimnàs municipal si s'aprova el pressupost

L'Associació de Veïns del barri celebra que les obres es puguin tirar endavant 11 anys després de la redacció del projecte de les instal·lacions

Actualitzada 04/01/2022 a les 21:30

El barri de Sant Pere i Sant Pau tindrà un nou gimnàs municipal si s'aprova finalment el pressupost d'aquest 2022. Tal com es va poder saber fa alguns dies, les obres d'aquestes instal·lacions al barri tarragoní estaven incloses a la proposta inicial del pressupost que havia fet el govern, dedicant una partida d'1.507.660 euros. Es tracten d'unes obres que ja fa 11 anys que esperen, ja que va ser l'any 2011 quan el consistori va demanar la redacció del projecte. Des de llavors, les associacions de veïns del barri han estat reclamant que la construcció del gimnàs fos inclosa en el pressupost de l'Ajuntament de Tarragona, un fet que no s'ha donat fins ara.

Segons explicava en declaracions a Diari Més Gabriel Muniesa, president de l'Associació de Veïns La Unió de Sant Pere i Sant Pau, va ser el mateix conseller de Territori i Espais Públics, Xavier Puig, el qual els va donar la notícia. «En una reunió que vam tenir a finals d'octubre, li vam tornar a demanar la reactivació d'aquest projecte. És una demanda que en els últims anys ja hem fet de forma sistemàtica les dues associacions del barri», declarava Muniesa, alhora afegia que «en la següent reunió, Puig ja ens va prometre que en el pressupost del 2022 ho inclourien i que seria un dels projectes estrella». I així va ser: en la proposta de pressupost del govern, la construcció del nou gimnàs figura com la segona inversió més gran de l'any, per darrere dels dos milions d'euros que s'haurien de destinar a les millores d'espais públics.

Un gimnàs obert al barri

Tal com explicava el president de l'AVV La Unió, el nou gimnàs municipal –el qual estarà inclòs en el Patronat d'Esports– es construirà en un edifici annex a les actuals instal·lacions de la piscina i el pavelló d'esports. Aquest tindrà dues plantes d'entre 1.400 i 1.500 metres construïts i estarà situat on actualment hi ha les pistes de pàdel amb parets de formigó. «La planta baixa dedicada a nous vestidors –els quals substituiran els que hi ha en l'actualitat a la piscina– i la superior amb sales i màquines», apuntava Muniesa, assegurat a més que els antics vestidors de la piscina es convertiran en una zona d'spa, amb jacuzzis i saunes.

Muniesa va remarcar que aquestes noves instal·lacions estarien obertes a qualsevol club o agrupació esportiva del barri que n'hagués de fer ús. «Serà un edifici per a tothom, i no volem que en cap cas se senti ningú exclòs», afegia.

Obres aquest mateix 2022

Pel que fa als terminis, Muniesa manté l'esperança que, havent aprovat el pressupost i podent tirar endavant les obres, es pugui fer aquest mateix 2022. «A l'Ajuntament ja tenen el projecte fet de l'any 2011, només els farà falta licitar les obres i tirar-ho endavant. Espero que no hi hagi cap inconvenient en iniciar-ho com més aviat millor», remarcava el president.

«Estem molt contents de com ens estan sortint les coses últimament», celebrava Muniesa, fent referència als assoliments de les dues associacions de veïns del barri. «Les obres de la 5a promoció era un repte que també feia anys que perseguíem i fa poc també vam tenir el sí del consistori», afegia el president.