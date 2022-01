La loteria de Reis torna a despertar l'optimisme entre els clients i els venedors de Tarragona

Es formen cues davant les administracions, a la recerca de la sort que no els va somriure a Nadal

Les administracions de loteria tornen a estar animades amb la perspectiva del sorteig del dia de Reis, conegut com El Niño, per la demanda de dècims que se'ls ha presentat, superior a la de l'any anterior i, en algun casos, pròxima a les xifres d'abans de la pandèmia, cosa que atribueixen al clima d'optimisme que es registra entre la població pel convenciment que la fi de la malaltia ja no pot trigar, malgrat l'aparició de noves variants. Totes les administracions consultades per Diari Més coincideixen en la formació de cues a les seves portes, integrades per persones que volen adquirir bitllets del nou sorteig, que té la reputació de ser el segon més important de la temporada, després del de Nadal.

A l'administració de loteria Cal Pantxo, a la plaça Corsini, l'encarregada, Maria del Carmen Páez, indica que «hi ha hagut un augment en comparació a les vendes de l'any passat, i fins i tot hem vist un moviment comercial similar al del 2019, abans que es declarés la pandèmia. En això també ha pogut influir que aquí vam repartir gairebé un milió d'euros en un sorteig del mes d'octubre passat i que tenim un emplaçament molt cèntric, ben a prop del Mercat Central». Tot i això, matisa que la loteria de El Niño «és més fluixa que la de Nadal» pel que fa a la demanda de bitllets, encara que la clientela reclama, especialment, dècims acabats en 21, «perquè és el número de la nostra administració, i saben que aquí donem premis».

Ambient alegre

A La Campana, al carrer Ramón y Cajal, la responsable, Glòria Estévez, constata que «es nota que hi ha més alegria a l'ambient. Aquí tenim cues cada dia, tant al matí com a la tarda. La perspectiva de vendes és molt bona, i esperem donar sortida a la majoria dels números que ens han fet arribar». En aquest cas, no hi ha hagut cap xifra preferida entre els compradors. «La majoria em demana que els hi doni un número dels que queden, sense manifestar cap predilecció especial. Venen a buscar la sort», diu.

A la Part Alta, a la Baixada de Misericòrdia, Mònica del Santo ratifica que «la loteria de Reis es ven menys que la de Nadal, però això no vol dir que se'n vengui poca. Aquí tenim molta gent que és de fora, que ha vingut a visitar la ciutat i, com que estem al casc antic, quan van a la Catedral o a la plaça de la Font passen per davant i s'aturen a comprar. Entre aquests i els clients habituals donen molta vida». Els números que més demanen en aquesta administració són els acabats en 8, 7 i 13. «El 13 se m'ha acabat en una setmana. N'hem venut molts», afirma Del Santo.

Sergi Barril, venedor a Sant Pere i Sant Pau, a l'administració 17, corrobora que aquesta campanya de Nadal i Reis ha estat millor que la de l'any passat i similar o superior a la de 2019, abans de la pandèmia, tot afegint que molts clients demanen números acabats en zero.