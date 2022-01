«Hawking volia que tothom pogués entendre les idees que a ell l'apassionaven»

'La teoria del tot' és el primer llibre del físic i cosmòleg Stephen Hawking que es tradueix al català

Actualitzada 04/01/2022 a les 20:20

—Cal tenir formació científica per fer una traducció com aquesta?

—Aquest és un llibre molt divulgatiu. Jo soc traductor generalista, no especialitzat en ciència. Evidentment, els textos científics sempre suposen una dificultat, però amb els coneixements que jo tinc o amb els coneixements que pugui tenir una persona amb formació i acostumada a llegir i a documentar-se, és factible fer aquesta traducció. Els traductors estem molt acostumats a treballar amb temes dels quals no som especialistes, però sabem com buscar la informació i documentar-nos. A més, disposem d'obres de consulta que ens ajuden. El principal problema en llibres com aquests podrien ser els termes científics, però com he dit, podem consultar diccionaris i glossaris.

—Havia llegit Hawking abans de traduir-lo?

—Coneixia el personatge, però no havia llegit res seu. Aquesta ha sigut la primera vegada.

—Com s'afronta una traducció com aquesta?

—El primer que vaig fer, quan em va trucar l'editor, va ser fer una llegida del llibre per avaluar la feina. Si d'entrada ho veus molt complicat, el millor és renunciar-hi. Un cop vaig acceptar la traducció, em vaig llegir el llibre de dalt a baix, ja fent alguna anotació i pensant en com l'abordaria. A continuació, el vaig traduir de manera bastant ràpida, deixant només algun terme per consultar. Finalment, vaig revisar la traducció de dalt a baix, fent diverses passades. Vaig comprovar que el text tingués bona fluïdesa, vaig acabar de revisar algun terme, i ja està.

—Quines dificultats tècniques té traduir Stephen Hawking?

—No té cap dificultat particular. En tot cas, serien les mateixes que em podria trobar amb qualsevol altre llibre de divulgació científica. Després, també hi ha el treball d'aconseguir reproduir l'estil de l'autor i fer que el text flueixi. En el cas de Stephen Hawking, això és bastant fàcil, perquè té un estil molt senzill. Ell volia fer divulgació, que les coses complexes que estudiava s'entenguessin bé. El principal problema que ens podem trobar és haver de traduir textos mal escrits, que l'autor original no sàpiga què vol dir. Però Stephen Hawking ho té molt clar.

—Quina petjada deixa un traductor en el text que tradueix?

—Teòricament, el traductor hauria de ser invisible. Aquest és el meu objectiu i el de la majoria de traductors.

—Aquesta obra havia estat traduïda ja a quinze llengües. Ha consultat altres traduccions per fer la catalana?

—Curiosament, el meu germà tenia el llibre en castellà, però em vaig forçar a no mirar-lo, no volia que m'influís, volia enfrontar-me directament al text original. La vaig mirar al final, per veure si un parell de termes científics els havia posat igual, però res més.

—La llengua catalana és prou rica per traduir Hawking sense problemes?

—Sí, tot es pot traduir. Amb el castellà hi ha més recursos de consulta, però en català tenim per exemple fonts com el Termcat i també vaig consultar un glossari de la Universitat de Barcelona. Ho vaig poder resoldre tot sense dificultat.

—Stephen Hawking aconseguia fer-nos entendre qüestions de gran complexitat. Quin era el seu truc?

—Penso que, a diferència d'altres científics o universitaris, que parlen complicat per demostrar que són molt intel·ligents, Hawking volia explicar les coses de manera molt fàcil per escampar al màxim unes idees que a ell l'apassionaven. La seva voluntat era que les coses tan complexes que ell estudiava arribessin al màxim de persones.

—A parer seu, quina importància creu que té disposar per fi de l'obra de Hawking en llengua catalana?

—Sempre que una llengua incorpora nous autors i té més textos, és positiu per a la seva cultura. Encara que tothom la pugui llegir en castellà, és molt positiu tenir-la disponible en llengua catalana.