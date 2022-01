Els Reis Mags tornen a il·lusionar la canalla de Tarragona després d'un any sense cavalcada

Ses Majestats han arribat en vaixell al Serrallo i després han desfilat pel centre de la ciutat acompanyats de la comitiva

Actualitzada 05/01/2022 a les 20:25

Els Reis d'Orient han tornat a desfilar pels carrers de Tarragona, després que l'any passat no ho poguessin fer a causa de la pandèmia. Com és tradicional, han arribat en vaixell al barri mariner del Serrallo, a bord del Tarragona Blau, mentre sonaven les 21 salves de salutació. A peu d'embarcació, han estat rebuts per l'alcalde de la ciutat, Pau Ricomà, i la consellera de Cultura, Inés Solé.Tot seguit, ha arribat el moment del discurs des del balcó del Teatret del Serrallo. Melcior ha celebrat tornar a veure «tantes cares d'alegria», mentre que Gaspar ha aplaudit que els infants tarragonins hagin estat «més solidaris i treballadors». Baltasar ha confirmat que han dut tots els regals demanats.En acabar els discursos, s'ha llençat el tradicional castell de focs i després Melcior, Gaspar i Baltasar han pogut saludar amb més proximitat alguns dels menuts abans de pujar als cotxes personalitzats que els han dut fins a l'inici de la cavalcada, a la plaça dels Infants. Això sí, tothom amb mascareta.A les 19h ha començat la cavalcada i, amb tota la comitiva reial formada per més d'una quinzena de carrosses, han transitat per carrers del centre fins arribar a la plaça de la Font.A l'Ajuntament, reben les claus de totes les cases de la ciutat de mans de l'alcalde, Pau Ricomà. Tot i no repartir caramels, les cares d'il·lusió i admiració dels nens i nenes han estat un espectacle.