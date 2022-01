Els dies festius han concentrat la majoria d'incidents pel toc de queda a Tarragona

La Guàrdia Urbana va fer diverses intervencions en pisos particulars arran de queixes veïnals per la música i el soroll

Actualitzada 04/01/2022 a les 21:02

Tarragona va acumular la major part dels incidents durant les nits de toc de queda en els dies festius durant les passades dues setmanes. Coincidint amb les festes de Nadal, el departament de Salut de la Generalitat va decidir imposar mesures per evitar la propagació del coronavirus durant aquests dies de festa que s'han viscut al llarg de les últimes setmanes, d'entre les quals es trobava el toc de queda, la limitació horària d'alguns sectors i el màxim de persones que podien reunir-se. Sota aquests condicionants, la Guàrdia Urbana de Tarragona va identificar un total de sis persones per incomplir el toc de queda, mentre que també es van denunciar a dos establiments per obrir fora de l'horari permès i un conductor en un control d'alcoholèmia.

Segons asseguren les fonts municipals consultades, la primera nit de festes en què es va aplicar el toc de queda –la nit del dia 24 al dia de Nadal– es va identificar una sola persona entre la 1 h. i les 6 h. de la matinada. Pel que fa a la nit del dia 25 al 26, unes altres dues persones van ser identificades per la Guàrdia Urbana, mentre que la nit de Cap d'Any –matinada del 31 a l'1 de gener– tres persones van ser identificades al carrer fora de l'horari permès.

D'altra banda, la Guàrdia Urbana també va executar algunes actuacions per tal de fer complir la mesura que estipula el tancament de restaurants a mitjanit per seguir la normativa vigent. En aquest cas, la Guàrdia Urbana va actuar la nit del dia de Nadal en un bar-restaurant on, passades les 12 h. de la nit, s'hi trobaven quatre clients i el responsable del local. El segon cas que van registrar va ser a una pizzeria la nit del dia 31 de desembre on, malgrat tenir la persiana abaixada, a l'interior hi havia un total de set clients.

Per acabar, en un control que la mateixa Guàrdia Urbana va realitzar al camí del Cementiri, es va denunciar a un dels 12 vehicles que es van aturar per donar positiu al test d'alcoholèmia. El vehicle va poder continuar la seva marxa després que l'acompanyant substituís el conductor sancionat.

Un altre punt destacat van ser les queixes per soroll. Fonts municipals asseguren que la Guàrdia Urbana va actuar arran de diverses queixes al llarg de les nits dels dies 24, 25, 26 i 31 de desembre per sorolls, festes i música en interior de pisos. El cos de seguretat va actuar en tots els casos, acudint als llocs dels fets, apagant la música i moderant el volum de les converses que hi poguessin haver.

Pel que fa a la resta de dies d'aquestes passades festes, segons les fonts municipals consultades, no hi ha hagut incidents relacionats amb les mesures preses pel govern per aturar l'expansió del coronavirus. Tal com apunten les mateixes fonts, aquest fet s'hauria donat per la coincidència dels dies festius amb els caps de setmana, que és quan la ciutadania tendeix més a socialitzar i, per tant, a poder-se saltar les normes establertes.

Sense llar

D'altra banda, l'Ajuntament de Tarragona afirma continuar treballant perquè el toc de queda no afecti els sensesostre de la ciutat. La regidora responsable de Serveis socials, Inés Solé, ha indicat que «el que estem fent és intensificar la nostra coordinació amb Creu Roja, amb l'objectiu que totes les persones que estan vivint a Tarragona sense domicili i que, per tant, viuen al carrer, puguin accedir als recursos disponibles per anar a dormir. Ara mateix la ciutat té eines suficients per atendre tota la demanda que se'ns presenta, i per això no ens hem plantejat la possibilitat d'establir un pavelló com a punt de referència o d'emergència davant d'aquesta situació».

L'any passat, en canvi, l'Ajuntament va destinar un espai dins del recinte firal per als sense sostre, amb capacitat per a 50 persones. També va oferir 15 llits de l'Hostal Ram Room, mitjançant la Fundació Bona Nit.

Les actuacions municipals s'emmarquen dins del l'anomenada Operació Iglú. Solé ha afegit que «el que ens estem plantejant dins de l'estratègia de sensellarisme hauria de ser un lloc de transició cap a l'alberg municipal per a persones sense sostre, que ara mateix és una mancança que patim».

La regidora ha garantit que, en aquests moments, totes les persones sense domicili que es volen acollir a un refugi per passar la nit reben aquest servei amb recursos municipals.