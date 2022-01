Tarragona acollirà una nova edició de la Marató de Donació de Sang

Es farà a l'hospital Joan XXIII del 8 al 15 de gener

'Suma't a la Generació Donant'

«Ara que es parla tant de la generació dels Babyboomers, la Generació Z, la Y, la X, volem fer visible una nova generació: la Generació Donant, formada per persones de totes les edats», explica el Banc de Sang amb motiu de la nova campanya de donacions. La Generació Donant es caracteritza perquè no ve marcada per l'any de naixement: cadascú tria si es vol sumar al moviment dels donants de sang, de persones compromeses, generoses i altruistes.



El repte és animar tothom a donar sang i entrar a la #GeneracióD. Aquests dos anys de pandèmia, ha estat molt difícil aconseguir que noves persones comencessin a donar sang per primera vegada. El tancament d'universitats, d'escoles, el teletreball a les empreses i el fet que no hem pogut organitzar jornades festives al voltant de la donació ha fet que menys persones hagin anat a donar sang per primera vegada. Si en un any normal, més de 30.000 persones comencen a donar sang, aquests 2020 i 2021 han estat poc més de la meitat.

Aquest dimarts s'ha presentat als mitjans de comunicació la nova edició de la Marató de Donació de Sang de Catalunya, que tindrà lloc als principals hospitals de Catalunya del 8 al 15 de gener. En concret, a la ciutat de Tarragona, la Marató es farà a l'hospital Joan XXIII, on es podrà donar sang dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14 h i de 16 a 20 h; i dimarts, dijous i dissabte, de 9 a 14 h.L'objectiu és aconseguir remuntar les donacions i, aquest any especialment, animar més persones que donin sang per primera vegada, ja que les restriccions de la Covid han fet baixar el nombre de donants nous. Segons alerta el Banc de Sang i Teixits, la sisena onada de Covid està tenint molt impacte en les donacions de sang d'aquests últims dies: amb l'augment de contagis d'aquestes últimes setmanes, apunten, «hem tingut moltes anul·lacions de persones apuntades per donar sang i que no han pogut venir perquè han estat positius».Aquest fet s'ha afegit a la baixada de donacions que hi sol haver durant les vacances de Nadal. Per aquest motiu, «ara ens calen més donacions per garantir els tractaments als hospitals i per tenir prou reserves de sang: disposem de 5.000 unitats de sang, la meitat del que seria normal i durant la Marató volem aconseguir arribar a les 10.000». Tot i això, des del Banc de Sang posen en valor que «aquest 2021 hem tingut més de 220.000 donacions de sang que ens han permès assegurar tots els tractaments dels malalts: gràcies als donants, en cap moment ha faltat sang als hospitals catalans».La presentació, que ha tingut un format híbrid presencial (des de l'Ajuntament de Barcelona, que ha fet d'amfitrió) i virtual, ha comptat amb la intervenció dels alcaldes i alcaldesses de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona: Ada Colau, Pau Ricomà, Miquel Pueyo i Manuela Madrenas. Durant el seu parlament, el batlle tarragoní ha volgut animar la gent jove a fer-se donant i donar la benvinguda als nous donants, a propòsit del lema i l'objectiu de l'edició de 2022, i ha agraït la feina del Banc de Sang. La presentació ha comptat també amb les intervencions del president del Banc de Sang, Francesc Gòdia, que ha explicat tots els detalls de la Marató, i de l'influencer i presentador del programa Adolescents.cat, Long Li Xue, que aquesta marató d'estrenarà com a donant de sang.La Marató de Donació de Sang de Catalunya s'inaugura aquest dissabte dia 8 al vestíbul de la Universitat de Barcelona, en l'edifici central de la plaça Universitat, on per primera vegada s'hi podrà donar sang, concretament els dies 8 i 9 de gener. Es podrà donar sang als principals hospitals catalans i a les més de 40 campanyes de donació organitzades arreu de tot Catalunya. Per donar sang cal reservar hora des del web donarsang.gencat.cat