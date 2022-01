«Guanyar el concurs de tortells també és una manera de promocionar Tarragona»

El propietari del Forn de pa i pastisseria Tarraconense de Tarragona ha guanyat el premi al Millor Tortell Clàssic de Reis de Catalunya

Julio Enrique Solanes s'ha proclamat guanyador del concurs organitzat per l'obra social Ernest Verdaguer de la plataforma Panàtics, amb el suport de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Forners. El propietari del Forn Tarraconense del carrer Comte de Rius de Tarragona s'ha imposat a més de setanta forners i pastissers de tot Catalunya.

— Vostè elabora el millor tortell de Catalunya. Què té, que és tan bo?

— El jurat del concurs puntua diferents qüestions, com ara el sabor, la forma, que tot estigui uniforme, que no tingui puntes cremades i que, quan el menges, es desfaci al paladar, que sigui fàcil de menjar.

— Com va ser, que es presentés al concurs?

— Ja fa més de vint anys que faig tortells i els clients del Tarraconense sempre em deien que eren molt bons, i que quan s'ajuntaven amb la família i tastaven tortells de llocs diferents, el que s'acabava primer sempre era el meu. Així que, animat pel suport dels clients, l'any passat vaig decidir presentar-me al concurs i vaig quedar tercer. Llavors, vaig pensar que el podia millorar en tres o quatre punts, i és el que he fet.

— I ho va encertar de ple, perquè ha guanyat.

— Sí, tot i que vaig estar una mica dubtós de si m'havia de presentar o no. L'any passat, després de quedar tercer, les vendes es van disparar. Però el dia 5 de gener es va morir el meu pare, així que vaig acabar com vaig poder i me'n vaig anar a Salamanca, que és on vivia, per al funeral. Enguany encara tenia el record de mon pare, però al final em vaig inscriure, una mica a última hora.

— El premi li deu haver disparat els encàrrecs i les vendes.

— Sí, ja ho vam notar molt l'any passat. Però no farem més tortells, nosaltres som un obrador petit, no som una empresa especialitzada en grans produccions, i això és justament el que ens diferencia, que som un obrador artesà. Nosaltres, el que venem, ho fem al dia, i fer un tortell és un procés molt lent. Un dia té 24 hores i no puc accelerar els processos.

— Els hàbits de compra dels tortells han canviat per la pandèmia?

— Sí que han canviat una mica, però això ja venia d'abans. Els últims anys ja no es demanaven tant els tortells grans, els clients els volen més aviat mitjans o petits, segurament perquè ara els nuclis familiars ja no són tan grans com abans.

— Quina és l'especialitat del forn Tarraconense?

— Nosaltres som coneguts i estem especialitzats en el pa i les magdalenes. Els tortells són típics d'una sola diada, però el que ens diferencia són, sobretot, aquests dos productes.

— Ara per Nadal també han irromput amb força els panettone.

— Sí, nosaltres també en fem. I encara que hi ha concursos de panettone, jo m'he presentat al del tortell perquè considero que és un producte nostre, de la terra, i penso que val la pena apostar per promocionar les coses que són pròpies de casa nostra. D'altra banda, haver guanyat aquest concurs també em satisfà, perquè és una bona manera de promocionar la ciutat de Tarragona.

— Els clients que enguany vulguin celebrar Reis amb un tortell del Tarraconense encara hi són a temps?

— I tant. Acceptem encàrrecs i també fem venda directa. Tinc tota la infraestructura preparada per als dies que venen, amb l'experiència de l'any passat.

— Abans d'acabar, em vol dir quin és el seu tortell preferit?

— Encara que el clàssic és el de massapà, a mi el que més m'agrada és el de crema.